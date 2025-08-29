“Marco e Denise di Temptation Island 2025 sono tornati insieme”, un’amica di lei interviene e fa chiarezza

Dopo le voci su un presunto riavvicinamento tra Marco Raffaelli e Denise Rossi, un’amica dell’ex di Temptation Island interviene per spiegare come stanno le cose tra i due. A riportare in anteprima la notizia è Lorenzo Pugnaloni.

Denise Rossi e Marco Raffaelli sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2025. I due hanno deciso di lasciare separati il programma condotto da Filippo Bisciglia, ma nelle ultime ore lei era stata avvistata nei pressi dell'attività del suo ex, dando adito alle voci su un presunto ritorno di fiamma. A far chiarezza è intervenuta una sua amica, che a Lorenzo Pugnaloni ha smentito che i due siano tornati insieme.

Le voci su un ritorno di fiamma

Una segnalazione giunta ieri all'esperto di gossip parlava di un possibile riavvicinamento dei due ex fidanzati, che da Temptation erano usciti separati dopo che lei aveva legato con Flavio Ubirti, ex single e attuale tronista di Uomini e Donne. Denise era stata avvistata nei pressi dell’hotel gestito da Marco, ma un'amica è intervenuta per fare chiarezza.

La versione dell'amica di Denise

Contattando Pugnaloni, la ragazza, di cui non sono state fornite le generalità, ha riportato la versione di Denise, che non potrebbe esporsi ancora direttamente per via di un accordo con la produzione, in attesa della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne in cui lei e Marco saranno presenti per un chiarimento. “Sono Denise dall’account di un’amica. Ci tengo a chiarire che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Non lo vedo da prima delle vacanze estive e i nostri rapporti sono soltanto ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune”, ha precisato.

La ragazza ha poi spiegato perché si trovava vicino l'hotel del suo ex: “Questa mattina stavo passeggiando su via Tuscolana con mio padre. Volendo pranzare in un forno della zona, ho notato Marco seduto con alcuni suoi clienti del B&B. Quando ho incrociato il suo sguardo, sono uscita immediatamente senza nemmeno salutarlo. Poco dopo sono stata fermata da un suo cliente che mi ha chiesto una foto: quella stessa foto è finita su TikTok e da lì è nata la segnalazione”.