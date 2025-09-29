Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Dopo 17 anni abbiamo preso strade diverse”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni insieme. I due hanno condiviso tra le loro storie su Instagram il messaggio in cui annunciano la fine della loro relazione.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. Dopo 17 anni insieme, trascorsi l'uno accanto all'altra, hanno deciso di intraprendere strade differenti. È questo quello che scrivono sui loro rispettivi profili Instagram, pubblicando tra le storie l'annuncio che decreta la fine della loro storia d'amore.

L'annuncio della rottura sui social

"È da un po‘ " scrive il conduttore di Temptation Island, lasciando intendere che la decisione era stata presa da entrambi già diverso tempo prima di questo momento in cui hanno voluto annunciare la fine del loro rapporto. "Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino" scrive Pamela Camassa, ma entrambi sottolineano un fattore importante "pur volendoci bene". Nessun indizio che avesse potuto far pensare al fatto che tra loro qualcosa si fosse incrinato al punto da farli separare. A giugno scorso, proprio Bisciglia in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, prima della messa in onda del reality dei sentimenti, aveva detto: "Qualche tentatrice potrebbe essere il mio tipo, ma la mia realtà è Pamela Camassa" e aveva anche aggiunto: "Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Anche per questo siamo solidi. Lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo".

Qualcosa, però, dopo 17 anni insieme deve aver portato la coppia a riflettere, facendoli arrivare alla conclusione che, forse, sarebbe stato meglio lasciarsi, piuttosto che portare avanti una storia che, probabilmente, aveva perso la vitalità dei primi anni e che necessitava di un cambiamento. Entrambi, d'altra parte, in questi anni hanno fatto esperienze lavorative che li hanno portati a stare distanti, non solo Bisciglia tra single e fidanzati, ma anche Pamela tra naufraghi e mosquitos con la partecipazione all'Isola dei Famosi.

Nonostante stessero insieme da anni, i due non avevano mai pensato di sposarsi: "Siamo cresciuti insieme, tra alti e bassi. È il mio compagno di vita, è tutto per me" aveva detto in un'intervista poco prima della sua partecipazione al reality. E anche i figli, alla fine, non sono arrivati, sebbene in un'intervista nel 2020 era stata proprio l'ex Miss Italia a raccontare: