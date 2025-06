video suggerito

Filippo Bisciglia sulle tentatrici di Temptation: "Qualcuna può essere il mio tipo, ma la mia realtà è Pamela Camassa" Filippo Bisciglia presenta in un'intervista la nuova edizione di Temptation Island, poi scherza sulle tentatrici: "Se penso che potrebbero essere per me? Ogni tre minuti, poi torno alla realtà, e la mia realtà è Pamela Camassa".

A cura di Gaia Martino

Filippo Bisciglia sta per tornare in tv con Temptation Island. Il reality parte con la prima puntata giovedì 3 luglio: presentate le coppie, ora non resta che dare inizio all'avventura nel villaggio dei sentimenti. Il conduttore in un'intervista racconta le sue sensazioni prima di tornare al timone del programma: "Temptation Island è il mio primo amore". A stretto contatto per numerosi giorni con le tentatrici, gli è capitato di pensare che qualcuna fosse il suo tipo: "Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela".

Le parole di Filippo Bisciglia su Temptation Island e la compagna Pamela Camassa

"È una gioia tornare, è un programma che mi ha dato e mi da tanto. Ogni volta è come ritrovare una parte di me. Temptation Island è il mio primo amore". Così Filippo Bisciglia ha presentato la nuova edizione di Temptation Island in partenza tra una settimana, in una intervista per la rivista Chi. Nel villaggio dei sentimenti anche lui, come i fidanzati, incontra e conosce le tentatrici. Alla domanda se ha mai pensato che una single potesse essere il suo tipo, ha risposto scherzando: "Ogni tre minuti". Poi ha continuato: "Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Anche per questo siamo solidi. Lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo".

Sul nuovo villaggio dei sentimenti: "Hanno ricostruito tutto"

Temptation Island quest'anno si è trasferito. Non si svolge più all'Is Morus Relais in Sardegna, bensì in Calabria. Sulla nuova location, Filippo Bisciglia ha raccontato: "La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Ci sono nuovi dettagli bellissimi. Mi ha ricordato le mie estati da bambino a Praia a Mare. Siamo stati accolti, e si mangia benissimo". E infine, su Maria De Filippi, ha concluso: " Maria sa tutto, è incredibile. È coinvolta, appassionata, precisa. Ha un vero amore per Temptation Island. Le piace da morire. Ride, si emoziona, si diverte".