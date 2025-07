Maria De Filippi raggiunge Filippo Bisciglia, tutto è pronto per l’inizio Temptation Island

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Una nuova edizione di Temptation Island è pronta per allietare il pubblico di Canale 5, a partire da giovedì 3 luglio. Nuove coppie, nuova location, ma la squadra è sempre la stessa, autori e il conduttore Filippo Bisciglia, guidati dall'immancabile Maria De Filippi. Anche quest'anno, infatti, non poteva mancare la supervisione della conduttrice che cura nel dettaglio ogni programma, dall'inizio alla fine, assicurandosi che tutto sia perfetto.

Maria De Filippi in Calabria per Temptation Island

Ed è così che il settimanale Chi ha beccato Maria De Filippi in Calabria, al Calalandrusa Beach & Nature Resort, a Guardavalle Marina, dove avrà luogo la nuova edizione di Temptation Island. Abbandonato il pinnettu sardo, le spiagge calabresi saranno pronte per accogliere i tormenti interiori delle coppie che hanno deciso, ancora una volta, di mettersi in gioco e scoprire i loro sentimenti. Non mancheranno risvolti inaspettati e infatti la conduttrice ha raggiunto la sua squadra per valutare ogni risvolto delle storie da raccontare, le clip da far vedere, gli incontri tra Bisciglia e i fidanzati o le fidanzate che vedono la loro stabilità vacillare sotto il peso di un amore che ha perso smalto e che, in un programma con il docu-reality di Canale 5, può trovare una nuova strada.

Sulle pagine del settimanale si vede Maria De Filippi con il suo team, intenta a discutere, confrontarsi, parlare con Bisciglia e la sua compagna, Pamela Camassa, che assiste attenta ad ogni conversazione. Meeting necessari prima della partenza del programma dell'estate per eccellenza, che denotano quanto De Filippi tenga a cuore i suoi programmi e faccia di tutto per occuparsene in prima persona. Di sorprese quest'anno ce ne saranno, come ha rivelato il volto dello show in un'intervista, non mancheranno colpi di scena, anche in positivo, di coppie che l'amore lo ritrovano invece che metterlo in discussione o distruggerlo.