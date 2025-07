Filippo Bisciglia: “Temptation Island non è trash, la gente si immedesima nelle storie. Spesso mi emoziono”

Filippo Bisciglia racconta il successo di Temptation Island in un’intervista. In risposta a chi crede sia uno spettacolo trash: “Tecnicamente non lo è neppure nella più piccola inquadratura. È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti”

Reduce dalla messa in onda della seconda puntata di Temptation Island, che si conferma come uno dei programmi estivi più visti degli ultimi anni, Filippo Bisciglia tenta di spiegare il successo del reality dei sentimenti in un'intervista. Secondo il conduttore, la vera forza del programma sono le storie delle coppie, capaci di far immedesimare gli spettatori: "Tutti abbiamo vissuto, stiamo vivendo o vorremmo vivere quello che, anche in maniera esagerata, vivono loro". In risposta a chi crede che sia uno spettacolo trash: "Tecnicamente non lo è neppure nella più piccola inquadratura. È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti".

Filippo Bisciglia e il successo di Temptation Island

Negli anni, Bisciglia ha cambiato poco il suo stile di conduzione. Rimane un punto di riferimento per le coppie, ma non interviene mai, se non strettamente necessario. È per i concorrenti un vero punto di riferimento: "Si affezionano e io mi affeziono a loro. Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno. Intervengo se ci sono frasi offensive. Al falò di confronto, dico che sarei sceso chiedendo scusa. Uno può sbagliare ed essere perdonato", ha spiegato il conduttore in un'intervista a La Repubblica.

"Trash? Nemmeno nella più piccola inquadratura"

Cercando di spiegare il successo del reality, il conduttore lo paragona al Festivalbar: "È un appuntamento estivo ed è bello attenderlo. Un po' come si aspettava il Festivalbar". In replica a chi lo definisce trash: "È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. Il pubblico si svaga, tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura. Siamo molto attenti, parliamo di sentimenti. Gli altri possono spingersi di più, ma noi non siamo la Spagna". Ogni fine stagione organizza sempre una cena con le coppie: "Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quel momenti".