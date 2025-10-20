“Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, è calato definitivamente il sipario”: le voci di rottura

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero detti addio. L’indiscrezione circolata in queste ore parla di una rottura definitiva. Eppure solo qualche mese fa, l’attore e dentista parlava del desiderio di avere un figlio che condivideva con la sua compagna.

Voci di rottura tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Secondo alcune recenti indiscrezioni, il loro amore sarebbe giunto al capolinea. La relazione durava da ormai oltre cinque anni: la prima paparazzata risale al 2019, ma la relazione sarebbe iniziata nel 2020. "Annunciamo col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi e Berruti": fa sapere Dagospia, ma al momento non c'è la conferma dei diretti interessati. Eppure solo qualche mese fa, l'attore e dentista parlava della sua compagna come "un dono della vita" e aveva anche confidato che da tempo provavano ad avere un figlio.

La storia d'amore di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La prima paparazzata che immortalò la coppia risale al 2019. L'anno successivo, le foto che immortalavano Boschi e Berruti insieme si intensificarono, fino all'ufficialità. In queste ore, l'indiscrezione sulla rottura. Si sa che le relazioni a volte imboccano sentieri tortuosi e, dunque, è possibile che una relazione stabile finisca all'improvviso. Tuttavia, il gossip che riguarda i due, suona inaspettato perché solo lo scorso aprile, nel corso della sua esperienza nell'adventure game Pechino Express, Berruti aveva speso parole colme d'amore per la sua compagna. Insomma, nulla che facesse pensare a una crisi, al contrario evidenziava il desiderio di allargare la famiglia.

Nell'ultima intervista, il desiderio di avere un figlio. Lo scorso aprile, Giulio Berruti parlò dell'amore con Maria Elena Boschi, confidando il desiderio condiviso di allargare la famiglia: "È una cosa che vogliamo tanto entrambi, sia io che Maria Elena. È un po' che ci stiamo lavorando e sarebbe bello, speriamo arrivi presto". La definì, poi, come una donna straordinaria che non gli fa mai mancare il suo sostegno in tutte le sue scelte. Nel momento in cui scriviamo, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda. Non resta che attendere la conferma o smentita ufficiale.