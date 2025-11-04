Maria Elena Boschi sulla fine della relazione con Giulio Berruti: “Dispiacere profondo. Nuovo amore? No comment”

Maria Elena Boschi ha dichiarato che la fine della relazione con Giulio Berruti le ha provocato un “dispiacere profondo”. Secondo le indiscrezioni, la 44enne avrebbe ritrovato l’amore con l’avvocato Roberto Vaccarella. Su questo punto, tuttavia, ha preferito non commentare.

Maria Elena Boschi ha commentato la fine della relazione con Giulio Berruti. La loro storia d'amore si è interrotta dopo cinque anni. Solo pochi mesi prima dell'addio si dicevano intenzionati ad allargare la famiglia. La parlamentare di Italia Viva ha affrontato brevemente l'argomento in un'intervista rilasciata al programma radiofonico Un giorno da pecora.

Maria Elena Boschi commenta la fine dell'amore con Giulio Berruti. La 44enne è intervenuta su Rai Radio 1 principalmente per commentare la Manovra 2026 e le decisioni prese dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In chiusura, però, Giorgio Lauro le ha posto una domanda sulla relazione finita con Giulio Berruti. La politica ha confermato: "Sì, purtroppo è vero". Ha aggiunto, però, di non volersi dilungare nei dettagli: "In questi casi fa molto corretto, fa molto figo dire no comment".

Come sta Maria Elena Boschi dopo l'addio a Giulio Berruti. Geppi Cucciari ha voluto sapere come sta oggi Maria Elena Boschi dopo che è giunta al capolinea una relazione durata oltre cinque anni. La 44enne ha spiegato: "Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti". Giorgio Lauro, allora, ha evidenziato come i giornali parlino già di un nuovo fidanzato, che sarebbe l'avvocato Roberto Vaccarella. Boschi ha preferito non esprimersi su questo punto: "No comment, no comment". Tommaso Cerno, presente durante l'intervista, si è informato sullo stato sentimentale di Giulio Berruti: "Quindi è libero? Chiedo per me, a me piacciono gli uomini". Boschi ha confermato: "Sì, certo". Insomma, al netto dell'ironia, sembra che Boschi e Berruti abbiano davvero scritto la parola fine. Anche secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, al momento sembra improbabile il ritorno di fiamma.