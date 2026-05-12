Vittorio Brumotti smentisce il flirt con Belen: “Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo”

Vittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. “Una gran cavolata, ho passato un periodo molto solo”, ha raccontato l’ex inviato di Striscia la Notizia. Il gossip era nato dopo il Festival di Sanremo, ma pare che non ci fosse nulla di fondato.

Vittorio Brumotti ha smentito il flirt con Belen Rodriguez. Le voci erano nate lo scorso marzo, poco dopo il Festival di Sanremo 2026, e parlavamo di "un'intesa oltre la semplice amicizia". A lanciare l'indiscrezione era stata Deianira Marzano sui social, che aveva raccontato di una frequentazione iniziata lontano dai riflettori e scoppiata in occasione della kermesse, dove pare fossero stati visti insieme negli studi di Rai Radio 2 mentre "cercavano il contatto fisico". Qualche mese più tardi arriva la smentita.

Brumotti smentisce il flirt con Belen, poi parla della sua vita amorosa

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Brumotti ha smentito le voci di flirt con Belen Rodriguez, nate negli scorsi mesi e circolate con sempre più insistenza. "La relazione con lei è una gran cavolata", ha raccontato lex inviato di Striscia La Notizia mettendo a tacere le voci. Poi ha parlato anche della sua vita sentimentale, ammettendo di aver passato un "periodo molto solo" sotto diversi punti di visti: "Anche gli sponsor mi avevano abbandonato, non mi ospitavano neanche più nei centri commerciali. Dalle soubrette al nulla, poi sono passato ad avvocatesse, manager e magistrate". Nel suo passato una lunga storia con Annachiara Zoppas, durata sette anni e finita lo scorso agosto.

Il passato sentimentale di Belen Rodriguez

Per quanto riguarda la showgirl, sono alcuni mesi che non finisce al centro di gossip per la sua vita privata. Negli scorsi mesi ha fatto parlare di sé per aver sostenuto l'esame per la cittadinanza italiana, ancora in attesa di sapere l'esito, ma per quanto riguarda l'amore nessun aggiornamento. L'ultima frequentazione pubblica è quella con Elio Lorenzoni, che ha poi lasciato spazio a rumor su brevi flirt estivi, mai confermati dalla diretta interessata. Come ha ribadito in più occasioni, non avrebbe fretta di trovare un nuovo compagno, "quello giusto" con cui tornare a condividere la quotidianità.