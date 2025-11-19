Maria Elena Boschi non si nasconde più: l’avvocato Roberto Vaccarella è il suo nuovo amore

Maria Elena Boschi non si nasconde più e ha deciso di mostrare il suo nuovo amore. Si tratta dell’avvocato Roberto Vaccarella, con il quale ha condiviso anche un weekend a Capalbio nella villa di lui.

La fine della storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non è più una novità, anche se la loro rottura è passata completamente in sordina, senza che nessuno dei due commentasse in maniera approfondita quanto accaduto. Si è passati direttamente allo stato successivo, quello in cui entrambi stanno andando avanti e conoscendo nuove persone. È il caso della deputata che, infatti, dopo un primo avvistamento di qualche settimana fa, è stata nuovamente beccata insieme alla nuova fiamma: l'avvocato Roberto Vaccarella.

Il weekend a Capalbio in compagnia del nuovo compagno

È il settimanale Chi a pubblicare gli scatti di un weekend che la neocoppia ha trascorso a Capalbio. I due, in realtà, erano stati visti flirtare alla cena di gala della Croce Rossa, dove si erano lanciati sguardi complici, avvicinandosi in maniera discreta, ma in fin dei conti non avevano dato adito a chissà quali voci. Eppure, a distanza di una settimana, eccoli trascorrere qualche giorno insieme in Toscana, nella provincia di Grosseto, intenti a pedalare per raggiungere casa di amici. La casa in cui hanno trascorso il fine settimana, come si legge sulle pagine del settimanale, è di lui. Durante la passeggiata su due ruote, però, i due hanno capito di essere seguiti dai fotografi, ma pur rendendosene conto, hanno continuato dritti per la loro strada, senza dar peso agli obiettivi dei fotografi che, di fatto, stavano documentando momenti di questa nuova conoscenza. Sebbene, al ritorno, i due abbiano ben pensato di non tornare in bicicletta, ma di farsi riaccompagnare a casa con la macchina.

Chi è Roberto Vaccarella

Il nuovo compagno di Maria Elena Boschi è un avvocato, piuttosto facoltoso, che porta avanti lo studio romano di famiglia. È il fratello di Elena Vaccarella, la compagna di Giovanni Malagò. Lui fa parte della Roma bene e non è estraneo ad ambienti del mondo dello spettacolo e del giornalismo, infatti è stato fidanzato in passato con la giornalista di Sky Lavinia Spignardi.