Pamela Camassa volta pagina dopo la separazione da Filippo Bisciglia: la foto mentre bacia Stefano Russo

Pamela Camassa, dopo la separazione da Filippo Bisciglia, avrebbe riaperto il suo cuore a un nuovo amore. La showgirl è stata paparazzata mentre bacia un uomo sul campo da padel che frequenta da diverse settimane: lui è Stefano Russo, il gossip lanciato dal settimanale Chi.

Non c'è nessuna possibilità, al momento, di rivedere insieme Pamela Camassa e Filippo Bisciglia. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di farli riavvicinare, dopo la rottura annunciata a fine settembre, la coppia insieme da 17 anni avrebbe definitivamente chiuso il capitolo della loro lunga storia d'amore. La showgirl avrebbe proprio voltato pagina e riaperto il suo cuore a una nuova relazione.

È stata paparazzata mentre bacia un uomo, Stefano Russo, che avrebbe conosciuto in un club sportivo romano, dove è solita giocare a padel: il settimanale Chi pubblica le foto scattate dai fotografi e racconta i dettagli della nuova frequentazione della modella e showgirl. I suoi amici avrebbero raccontato al settimanale che i due si vedono da diverse settimane: dopo i primi rumors, sono arrivate le conferme sulla loro vicinanza con i baci – rubati dai paparazzi – che si sono scambiati proprio sul campo dove lui lavorerebbe. Lei è stata avvistata mentre si muove tra il bar e il piazzale della location, prima di ritirare un pacco dal corriere contenente pennarelli per bambini, si legge, destinati alla figlia di lui.

La giornata al campo dove è stata avvistata la Camassa, si sarebbe conclusa con lei intenta ad andare via mentre lui la insegue "per un altro bacio".

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne 11 novembre: Alessandro e Roberta tornano in studio con una sorpresa

Chi è Stefano Russo, il presunto nuovo fidanzato di Pamela Camassa

Stefano Russo è un profilo sconosciuto dal mondo dello spettacolo e lavora in un noto centro sportivo a Roma, The Fox, dove la showgirl pratica padel. Sarebbe papà di una bambina e, stando alle immagini che condivide sul suo profilo Instagram (seguito dalla Camassa), sarebbe amico di alcuni personaggi televisivi noti come Francesco Arca. Nessuna conferma o smentita sulla loro presunta frequentazione nata sul campo, proprio come successe per Totti e Noemi Bocchi, è presente sui loro profili social.