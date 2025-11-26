Pamela Camassa e l’amore dopo Filippo Bisciglia: sui social la prima foto mentre abbraccia il nuovo compagno

Pamela Camassa avrebbe voltato pagina tutti gli effetti dopo la rottura con Filippo Bisciglia. La showgirl di recente è stata paparazzata mentre bacia Stefano Russo. Lontano dal mondo del gossip, stando alle informazioni che si hanno su di lui, è padre di una figlia e lavora in circolo sportivo di Roma, frequentato da diversi volti noti.

Se prima a parlare della loro frequentazione erano solo i giornali, come il settimanale Chi per primo aveva diffuso le foto, ora la diretta interessata è uscita allo scoperto e avrebbe ufficializzato il legame. Su Instagram, infatti, ha condiviso alcuni scatti di un recente viaggio in Turchia, dove compare anche una foto in cui abbraccia un uomo.

L'uomo in questione non è stato taggato nella foto da Camassa e non si vede in viso ma, stando ai numerosi commenti e alla didascalia scelta, sarebbe proprio Stefano Russo. Anche le caratteristiche fisiche sembrano corrispondere in tutto ai recenti scatti che sono stati diffusi."I viaggi quelli belli", ha scritto la diretta interessata ad accompagnare le immagini del viaggio in Turchia. In ogni caso, si tratta della prima foto pubblicata sul suo profilo con un uomo dopo la rottura dal conduttore Filippo Bisciglia, che ufficializzerebbe a tutti gli effetti una nuova persona la suo fianco.

Quello con Bisciglia è stato un amore lungo oltre 17 anni, arrivato al capolinea dopo diversi momenti di crisi, nonostante non sia mai stata resa pubblica una motivazione ufficiale. Se della vita privata del noto conduttore di Temptation Island non ci sono notizie, diversa è appunto la situazione di Camassa. Russo è lontano dal mondo dello spettacolo e dei gossip, però sarebbe vicino a quello sportivo: lavora in un centro frequentato da diversi nomi noti, come Francesco Totti e Pamela Camassa. Non si conosce la sua età ma, stando alle foto che condivide sui socia, è padre di una bambina.