Chi è Stefano Russo, il presunto nuovo fidanzato di Pamela Camassa dopo Filippo Bisciglia

Stefano Russo è l’uomo che Pamela Camassa bacia nelle foto dei paparazzi che circolano da ieri. Lavora in un circolo sportivo, frequentato dalla showgirl e da altri Vip, e ha una figlia.

Stefano Russo è l'uomo accostato a Pamela Camassa nelle ultime ore. Paparazzato mentre bacia la showgirl nel centro sportivo in cui lavora, sarebbe lui la nuova fiamma del volto televisivo che a fine settembre ha annunciato la separazione da Filippo Bisciglia dopo 17 anni insieme. I due sono stati fotografati mentre si baciano nel club The Fox, centro sportivo della Capitale, frequentato anche da numerosi VIP. Gli amici della Camassa, scrive Chi nel servizio a loro dedicato e documentato con le foto, hanno raccontato che la frequentazione è nata nelle ultime settimane.

Stefano Russo è sconosciuto al mondo dello spettacolo, a differenza di Pamela Camassa. Ma il centro sportivo nel quale lavora è frequentato da numerosi personaggi noti, come attestano le immagini che circolano sui social. Tra i nomi a lui accostati Francesco Arca e Teo Mammuccari. È sconosciuta la sua età, ma sul suo conto, stando anche alle fotografie condivise sul suo profilo Instagram, è papà di una bambina.

La storia con Filippo Bisciglia è ormai capitolo chiuso

Le nuove foto di Pamela Camassa, paparazzata mentre bacia Stefano Russo, confermano che non ci sarebbe più niente da fare per ricucire l'amore con Filippo Bisciglia. Il 29 settembre la coppia ha annunciato la separazione, decisa dopo 17 anni di relazione: la notizia, resa pubblica come un fulmine a ciel sereno e senza alcun "falò di confronto", sembrava aver scosso anche Maria De Filippi che, stando ad alcune indiscrezioni messe in circolo da Diva e Donna, era intervenuta nel tentativo di sistemare le cose. Organizzò, infatti, una "cena per evitare l'addio" e salvare quell'amore durato 17 anni, vissuto sempre nell'ombra, nonostante fossero entrambi due volti esposti del mondo dello spettacolo. Il nuovo gossip su Pamela Camassa allontana ogni possibilità di rivederli insieme: entrambi potrebbero aver messo un punto alla loro storia.