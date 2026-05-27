Stefania Orlando e la pace con Andrea Roncato: “L’ho incontrato con sua moglie, non ci parlavamo da anni”

A La volta buona, Stefania Orlando ha rivelato la fine del gelo con l’ex marito Andrea Roncato, raccontando di averlo incrociato con la sua attuale consorte, Nicole Moscariello: “Ci siamo salutati ed è stato molto carino”. I due non avevano più alcun tipo di contatto da circa cinque anni, complici alcune pesanti incomprensioni nate dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip.

A La volta buona, Stefania Orlando ha rivelato la fine del gelo mediatico e privato con l'ex marito Andrea Roncato. Ospite nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di oggi, mercoledì 27 maggio, la conduttrice ha raccontato di aver incrociato di recente l'attore e la sua attuale consorte, Nicole Moscariello, segnando una svolta pacifica dopo quasi un lustro di silenzio e tensioni: “Non ci parlavamo da quattro o cinque anni, ci siamo salutati ed è stato molto carino”. I due non avevano più alcun tipo di contatto da circa cinque anni, complici alcune incomprensioni nate dopo la partecipazione di Orlando al Grande Fratello Vip.

L'incontro con l'ex marito

Oggi, la conduttrice ha voluto voltare pagina pubblicamente, raccontando di aver incrociato il suo ex insieme alla sua attuale compagna di vita: "Lui adesso ha una moglie meravigliosa, sono una coppia bellissima. Li ho incontrati di recente: non ci parlavamo da quattro o cinque anni, ci siamo salutati ed è stato molto carino. La vita va avanti. Quando ci si lascia è perché si dà modo a noi stessi e agli altri di andare avanti, invece di rimanere in rapporti in cui si sta stretti".

La storia d'amore tra Stefania Orlando e Andrea Roncato

La storia tra Stefania Orlando e Andrea Roncato affonda le radici nel 1997, anno in cui i due decisero di convolare a nozze dopo oltre quattro anni di fidanzamento. Il matrimonio, tuttavia, naufragò appena due anni più tardi, nel 1999. Per lungo tempo i due ex coniugi erano riusciti a mantenere un legame d'affetto e stima reciproca, una mosca bianca nel mondo del gossip, tanto che la conduttrice aveva spesso speso parole di profonda gratitudine per il periodo passato insieme all'attore.

Il delicato equilibrio si è però bruscamente spezzato tra il 2020 e il 2021. Durante la permanenza di Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip, Roncato fu ospite in diversi programmi televisivi, rilasciando dichiarazioni che ferirono profondamente l'ex moglie. In particolare, l'attore imputò la fine del loro matrimonio a una presunta frequentazione della Orlando con un altro uomo, aggiungendo che la sua attuale moglie, Nicole Moscariello (sposata nel 2017), non gradiva che si continuasse a parlare ossessivamente del passato. Da quel momento, tra i due era calato il gelo assoluto, con lo stop definitivo a qualsiasi telefonata o incontro.