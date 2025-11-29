Stefano De Martino di nuovo vicino a Gilda Ambrosio: “Lei vorrebbe scrollarsi di dosso il ruolo di amica speciale”

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio si sarebbero riavvicinati. Dopo la fine della relazione con Caroline Tronelli, il conduttore avrebbe ripreso contatti più assidui con la sua ex. L'indiscrezione: "48 ore insieme, lei vorrebbe ufficializzare la relazione".

L'indiscrezione su De Martino e Gilda Ambrosio

A raccontarlo è Oggi, che parla di un “weekend di fuoco” per l’ex ballerino e la stilista, avvistati insieme per due giorni consecutivi a Milano. Non una semplice rimpatriata tra amici, ma, secondo il settimanale, un ritorno di vicinanza che andrebbe ben oltre l’affetto di lunga data che i due hanno sempre dichiarato. Stando a quanto riportato, D'Ambrosio avrebbe trascorso due giorni nella casa milanese di De Martino, condividendo con lui non solo serate fuori ma anche lo stesso tetto per 48 ore. Una circostanza che, dopo la chiusura della relazione estiva tra Stefano e Caroline Tronelli, ha riacceso le voci su un possibile riavvicinamento.

"Lei vorrebbe ufficializzare la relazione"

Le fonti consultate dal settimanale sembrano non avere dubbi: "Stefano non è tornato con Gilda per il semplice fatto che lei non è mai uscita dalla sua vita". Una frase che suggerisce come, nonostante alti e bassi, tra i due non ci sia mai stato un vero distacco. Nel racconto del weekend milanese si parla di uscite in gruppo, locali del centro e zero atteggiamenti da coppia ufficiale. Un dettaglio che si intreccia con quanto scrive Alberto Dandolo: “Secondo quanto ci risulta, De Martino non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al suo ritrovato status di single”. Il punto, però, sarebbe l’equilibrio tra ciò che il napoletano vuole oggi e ciò che invece desidererebbe Gilda. Sempre secondo Oggi, la stilista non si accontenterebbe più del ruolo di presenza discreta nella vita del conduttore: vorrebbe essere riconosciuta apertamente come la sua compagna e "scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale". Una posizione che la metterebbe inevitabilmente in conflitto con l’idea di "leggerezza" che lui starebbe difendendo da qualche mese.