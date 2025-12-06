Stefania Orlando: “Speravo di tornare con mio marito Simone, invece ci siamo rivisti ed è finita per sempre”

Stefania Orlando racconta a Storie al Bivio il riavvicinamento fallito con l’ex marito Simone Gianlorenzi: “Abitiamo vicini ma il sentimento è finito”. E rivela: “Ho un corteggiatore sposato”.

Il tentativo di riaccendere un amore spento si è trasformato in una consapevolezza definitiva. Stefania Orlando racconta a Storie al Bivio il capitolo finale della sua relazione con l'ex marito Simone Gianlorenzi, una storia che sembrava poter avere un secondo atto e che invece si è chiusa con la certezza che alcune storie non possono essere riscritte.

Il racconto di Stefania Orlando

"Mesi fa Simone, che non vedevo da tempo, mi ha chiamato per aiutarlo a trovare casa vicino a me", racconta la conduttrice nell'intervista con Monica Setta. "Mi sono riavvicinata al mio ex marito e speravo potessimo ritrovare l'amore. Ma non è andata così. Ora siamo separati per sempre", confessa Stefania Orlando senza giri di parole. La vicinanza fisica – oggi abitano a pochi passi l'uno dall'altra – ha reso ancora più evidente la distanza emotiva: "Ci siamo rivisti, ora abitiamo vicini, ma abbiamo scoperto che il sentimento tra noi era finito per sempre. Non ci sentiamo più".

Oggi è single per scelta, non per caso

La fine con Simone Gianlorenzi non è l'unica chiusura sentimentale recente per Stefania Orlando. Anche la storia con Marco Zecchini appartiene ormai al passato. Oggi la conduttrice si definisce "single convinta", una formula che non racconta solo uno stato civile ma una scelta precisa. E qui arriva il dettaglio più intrigante della confessione: "Ho da anni un corteggiatore potente e sposatissimo. Ma ho scelto di restare sola. Per adesso, almeno, mi godo la singletudine."

Un corteggiatore che continua a farsi avanti nonostante il vincolo matrimoniale, e che Stefania Orlando respinge non per mancanza di interesse, ma per una decisione consapevole di vivere questo momento della sua vita senza compromessi sentimentali. La "singletudine", come la definisce con un neologismo che sa di rivendicazione, è una condizione che ha scelto attivamente, non subita.