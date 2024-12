video suggerito

Stefania Orlando svela perché è finito il matrimonio con Simone Gianlorenzi e si commuove: “Un dolore forte” Stefania Orlando si è commossa parlando della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi: “Con lui mi sono sentita una regina. È l’uomo migliore del mondo. Come lui non ne fanno più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, Stefania Orlando si è commossa parlando della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi. La concorrente si è confidata con Bernardo Cherubini spiegando di essere convinta che non ci siano più uomini come il suo ex marito. A due anni dalla separazione hanno trovato un loro equilibrio, dunque ora c'è serenità tra loro:

Due anni fa mi sono separata. Oggi non sono fidanzata. Sto bene, adesso con lui abbiamo ritrovato un certo equilibrio negli ultimi due mesi. Chiaramente ognuno ha la sua vita però c'è affetto. Lui per me è l'uomo migliore del mondo. Come lui non ne fanno più.

Perché Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono lasciati

Bernardo Cherubini ha chiesto a Stefania Orlando perché il matrimonio con Simone Gianlorenzi sia finito. La gieffina ha spiegato che a un certo punto si sono resi conto di avere esigenze diverse. Il desiderio di allontanarsi, tuttavia, sarebbe partito dal suo ex compagno non da lei:

Dopo quindici anni le strade si possono dividere perché ci sono delle esigenze diverse. Probabilmente anzi sicuramente avrò delle colpe in questo. Però l'ho sentito diverso, ne abbiamo parlato e lui era abbastanza sicuro, aveva necessità di staccarsi da questa situazione. Io no.

A questo punto Stefania Orlando si è commossa: "Però quando ami tanto una persona, vuoi che questa persona sia felice. Lui comunque c'è sempre stato come io ci sono sempre stata per lui, magari sotto un'altra forma".

Com'è il rapporto tra Stefania Orlando e il suo ex marito oggi

Stefania Orlando, poi, ha raccontato com'è il rapporto con Simone Gianlorenzi dopo la fine del loro matrimonio: "Inizialmente non ci siamo sentiti perché era molto forte il dolore. Se sto ancora male? Adesso no. Ripensare a questa cosa però un po' sì". E ha concluso:

Oggi che ci siamo ritrovati come punti di riferimento io sono molto, molto serena. È stato un rapporto talmente bello. Per quindici anni mi sono sentita una regina, ci siamo rispettati, sostenuti, amati, l'amore è fatto di queste cose, di rispetto, di sostegno, di comprensione. Mi sento anche fortunata ad avere avuto un amore così bello. Il problema è che non ne fanno più come lui. L'amore si trasforma, può succedere.