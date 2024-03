Stefania Orlando sul divorzio da Simone Gianlorenzi: “Non me lo aspettavo. Anche i grandi amori finiscono” Ospite della trasmissione Storie di donne al bivio, Stefania Orlando ha ufficializzato il divorzio con Simone Gianlorenzi. Parlando dell’ex marito rivela: “È saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ho firmato il divorzio". È Stefania Orlando, showgirl e conduttrice, a dare l'annuncio della fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi nella trasmissione Storie di donne al bivio di Monica Setta. Dopo 15 anni insieme, i due erano già arrivati a un punto di rottura a maggio dell'anno scorso. In un'intervista a Novella 2000 raccontava: "Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare".

L'annuncio del divorzio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Per Stefania Orlando il "vero amore" è quello che lascia andare, a Monica Sette rivela: "Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finisse". Al momento ci sarebbe un nuovo compagno al fianco della conduttrice: "Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze e in realtà l'uomo della vita io ce l'ho da sempre: è mio padre". Il motivo della separazione non sembra essere quello della lontananza dovuta alla partecipazione al reality del Grande Fratello. "Sono entrata nel Gf pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio – spiega Stefania Orlando – Forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d'essere".

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, Instagram @stefaniaorlando1

La storia d'amore tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi

Simone Gianlorenzi è un chitarrista e la sua storia d'amore con Stefania Orlando è nata un po' per caso. Il loro primo incontro è avvenuto una sera a casa di amici in comune, un colpo di fulmine suggellato poi da un fidanzamento ufficiale. Pare sia stata Stefania a fare la proposta di matrimonio, chiedendo al telefono se Simone volesse sposarla. La showgirl aveva più volte raccontato che la relazione con il suo ex marito era iniziata in un momento particolarmente difficile della sua vita, ricevendo sempre supporto e conforto dal chitarrista.