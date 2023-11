Il nuovo amore di Stefania Orlando è un imprenditore romano: “Ha 2 figli ed è stato sposato” Dopo la fine del lungo legame con Simone Gianlorenzo, Stefania Orlando si è innamorata di nuovo. La ex protagonista del Grande Fratello avrebbe ritrovato l’amore con un imprenditore romano.

Stefania Orlando volta pagina e dopo la fine della lunga storia d’amore con Simone Gianlorenzi, ritrova l’amore accanto a un altro uomo. Secondo il settimanale Chi, il cuore della ex protagonista del Grande Fratello e di Tale e Quale Show sarebbe tornato a battere per un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Si tratterebbe di un imprenditore romano, padre end due figli e reduce da un matrimonio finito. “L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”, si legge sulla rivista. Per il momento, tuttavia, Orlando non ha pubblicato foto o post su Instagram che facessero riferimento alla sua nuova storia d’amore.

La fine del matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzo

Un anno fa, Stefania Orlando aveva annunciato a Verissimo la fine della sua lunga storia d’amore con l’ex marito, durata 15 anni: “È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi”.

Il silenzio di Stefania Orlando

Ma se anche Chi sostiene che Orlando stia vivendo questa nuova relazione alla luce del sole, Orlando non ha disseminato alcun indizio sui social. La ex conduttrice Rai sembra sia preferendo vivere questo nuovo legame lontano dalla luce dei riflettori. Un atteggiamento comprensibile anche in considerazione della popolarità della quale gode da quando è terminata la sua partecipazione al GF Vip. Sono centinaia i fan pronti a “spiare” ogni suo movimento social, un’attenzione che potrebbe avere messo Orlando nella condizione di proteggere la sua vita privata. Aveva usato lo stesso atteggiamento qualche tempo fa, quando aveva comunicato a mezzo social e poi in tv la fine del matrimonio con Gianlorenzi. Nemmeno in quel caso, Stefania aveva voluto alimentare gossip e pettegolezzi, limitandosi a vivere in privato quel momento di difficile cambiamento, aggiornando quanti la seguono solo di fronte alle novità più eclatanti.