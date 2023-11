Marco Merati Foscarini, marito di Anna Kanakis: non ebbero figli, è stato il grande amore della sua vita L’attrice Anna Kanakis è morta a 61 anni nella giornata di martedì 21 novembre. Da circa vent’anni era sposata con Marco Merati Foscarini, l’amore della sua vita. La coppia non ha mai avuto figli, pur avendoci provato nei primi anni del loro matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice Anna Kanakis è morta a 61 anni nella giornata di martedì 21 novembre. A darne la notizia è stato il marito, Marco Merati Foscarini, con il quale era sposata da circa vent'anni. I due, nella loro lunga storia d'amore, non hanno avuto figli, pur avendo provato ad averne.

Anna Kanakis e la mancata maternità

Lo aveva dichiarato lei stessa in un'intervista rilasciata a dicembre 2022 al settimanale Nuovo, in cui nel parlare del sentimento che dopo anni continuava a legarla a suo marito, che per lei incarnava l'uomo ideale, aveva risposto ad alcune domande inerenti al fatto che non avessero avuto figli. L'attrice, ormai diventata scrittrice da qualche tempo, aveva dichiarato rispetto la mancata maternità e la mancata vocazione di essere mamma:

Quando ci siamo sposati io avevo 42 anni e lui 55. Ci abbiamo provato, ma non è capitato. Comunque per me la mancata maternità non rappresenta un rimpianto. Sinceramente non ho mai avuto la grande vocazione di diventare mamma. Tra me e Marco le cose vanno benissimo così, anche perché a volte mi sento io la sua bimba, mentre altre è lui a essere il mio bimbo.

I due matrimoni con Claudio Simonetti e Marco Merati Foscarini

Il rapporto con suo marito Marco Merati Foscarini è arrivato dopo un primo matrimonio nel 1981, che durò pochi anni, con il musicista Claudio Simonetti, fondatore del gruppo progressive rock Goblin. Marco Merati Foscarini, veneziano e discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia, aveva tredici anni più di lei. Anche il primo marito era più grande di lei: quando si conobbero, lei aveva 19 anni e lui dieci anni in più. In un'intervista l'attrice su Simonetti dichiarò: "Cercavamo entrambi la stessa cosa, io un padre, lui una madre". Ma a quanto pare le cose non andarono come sperato e la coppia si lasciò

Corteggiatissima nella sua carriera carriera sul piccolo e grande schermo, ha raccontato di essere stata molto amata: "Non posso che ritenermi fortunata, ma da bambina l'assenza di mio padre mi ha portato a farla pagare agli uomini che ho amato anche se con il tempo ho capito che il mio comportamento era ingiusto". Poi è arrivato l'amore, quello vero, con l'uomo che è stato al suo fianco fino alla fine: