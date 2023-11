Le possibili cause della morte di Anna Kanakis e il messaggio d’addio del marito: “Uniti e complici” Emergono alcuni dettagli riguardo le cause della morte di Anna Kanakis, scomparsa lo scorso 20 novembre all’età di 61 anni. Stando a quanto si apprende, alla donna sarebbe stata diagnosticata una forma di leucemia circa 7 mesi fa. Il messaggio d’addio del marito Marco Merati Foscarini e della madre.

Lo scorso 20 novembre è morta Anna Kanakis. L'attrice e scrittrice aveva 61 anni ed era stata eletta Miss Italia a soli 15 anni. Oggi, 23 novembre, si terranno i funerali presso la chiesa romana di San Salvatore in Lauro. Nel frattempo, emergono alcuni dettagli riguardo le cause del decesso: stando a quanto si apprende, alla donna sarebbe stata diagnosticata una forma di leucemia circa 7 mesi fa. Era sposata con Marco Merati Foscarini, che in più occasioni ha definito il suo grande amore.

Le possibili cause del decesso

Stando a quanto riporta Il Mattino, la causa della morte di Anna Kanakis potrebbe essere stata una forma di leucemia fulminante. Un tumore del sangue che alla donna era stato diagnosticato circa sette mesi fa e che pare stesse curando a Roma. Nell'annuncio funebre diffuso dai familiari comparirebbe anche un ringraziamento a due medici romani che l'hanno assistita durante gli ultimi mesi di vita.

Il messaggio di addio del marito Marco Merati Foscarini e della madre

"Sei stata per questi venti anni la mia compagna fedele, generosa, intelligente e buona con cui ho condiviso i momenti più belli della mia vita", si legge nell'annuncio funebre, ultimo messaggio, che Marco Merati Foscarini ha scritto alla moglie Anna Kanakis. La donna lo ha più volte definitivo il suo grande amore: erano sposati da 20 anni e non hanno mai avuto figli, pur avendo provato in diverse occasioni ad averne. "Complici in tutto e uniti fino in fondo da un amore profondo e unico. Ti abbraccio amore mio grande, sarai per sempre nel mio cuore ora distrutto", continua poi il messaggio. Alle parole dell'uomo, si è aggiunto anche il dolore della madre, Cettina, che ha scritto: "Annuccia, mia adorata, la tua mamma, affranta dal dolore rimane su questa terra. Ti raggiungerò per vivere insieme la vita eterna".