Julian McMahon è stato cremato: svelate le cause della morte dell’attore di Streghe

A distanza di circa una settimana dalla morte di Julian McMahon, sono emersi i dettagli sul decesso. Il celebre attore, volto di numerose serie televisive e film di successo, era malato di cancro: è stata la moglie Kelly Paniagua ad annunciare che il marito era "morto serenamente dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il tumore". La rivista americana People.com fa sapere che si trattava di un cancro metastatico alla testa e al collo.

Le cause della morte di Julian McMahon

Julian McMahon è morto a causa di una metastasi polmonare dovuta a un cancro alla testa e al collo. Lo fa sapere People.com che ha ottenuto il riassunto dell'autorizzazione alla cremazione dell'attore. Il volto di Streghe e FBI : Most Wanted non aveva reso pubblica la sua malattia: è stata la moglie, Kelly Paniagua, dopo il suo decesso, ad annunciarla. "Desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita, amava la sua famiglia, i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato", ha scritto lo scorso 5 luglio in una nota alla stampa.

L'omaggio dai colleghi della serie tv Streghe

Sono tanti gli attori intervenuti pubblicamente per ricordare Julian McMahon. I colleghi con i quali condivise il set di Streghe lo hanno omaggiato su Instagram. Alyssa Milano con un post ha raccontato la loro amicizia: "Anni di storie, mi ha sempre fatto sentire al sicuro. Eravamo così diversi, eppure in qualche modo ci siamo sempre capiti. Julian era più del mio compagno televisivo. Era un caro amico. Il tipo che si fa sentire. Il tipo che ricorda. Il tipo che condivide. Il tipo che ti dice la verità, anche quando è scomoda, ma sempre con amore". Anche Holly Marie Combs lo ha omaggiato con una foto di gruppo: "La gioia e le risate saranno sempre ricordate".