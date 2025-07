video suggerito

È morto Julian McMahon, l'attore di Streghe e Nip/Tuck aveva 56 anni ed era malato di cancro È morto Julian McMahon. L'attore, noto soprattutto per il ruolo di Cole Turner in Streghe e del chirurgo Christian Troy in Nip/Tuck, aveva 56 anni ed era malato di cancro. A darne notizia la moglie Kelly in una nota.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Julian McMahon. L'attore, noto per i suoi ruoli in Streghe, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted, aveva 56 anni ed era malato di cancro. A darne notizia la moglie Kelly Paniagua con una dichiarazione rilasciata a Deadline. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, e la donna ne ha dato conferma nella giornata di venerdì 4 luglio.

La notizia della morte di McMahon, le parole della moglie Kelly

È stata Kelly Paniagua ad annunciare la morte di Julian McMahon nella serata del 4 luglio. L'attore, celebre per i suoi ruoli in serie di successo come Streghe e Nip/Tuck. aveva 56 anni e da tempo era malato di cancro. In una nota, la donna ha scritto: "Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro". E, profondamente addolorata, ha aggiunto: "Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia nella vita di quante più persone possibile". Infine la richiesta di "sostegno" per poter "elaborare il lutto in privato".

La carriera di Julian McMahon, da Streghe a I Fantastici Quattro

Nato a Sydney, McMahon iniziò la sua carriera come modello, per poi entrare nel mondo della recitazione con la soap The Power, The Passion alla fine degli Anni Ottanta. Il primo ruolo da protagonista al cinema nel 1992 con Wet and Wild Summer. Il successo, però, arrivò dopo essersi trasferito ad Hollywood, quando entrò a far parte del cast della nota serie Streghe, interpretando il personaggio del demone Cole Turner. Nei primi anni Duemila, poi, un altro successo: fu il chirurgo Christian Troy nella serie Nip/Tuck di Ryan Murphy, per la quale vinse un Golden Globe. Tra i suoi ruoli si ricordano anche l'agente Jess LaCroix in FBI: Most Wanted e Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro nei primi Anni Duemila.