Alyssa Milano omaggia Julian McMahon, recitarono insieme in Streghe: "Morte ingiusta, sarai per sempre Cole" Alyssa Milano omaggia Julian McMahon con il quale ha recitato in Streghe. Con un post su Instagram, a corredo delle foto scattate insieme a lui, ha ricordato i momenti vissuti insieme: "Julian era più del mio compagno televisivo. Era un caro amico".

A cura di Gaia Martino

La morte di Julian McMahon ha scosso il mondo del cinema e del piccolo schermo. L'attore, noto per i suoi ruoli in serie di successo come Streghe e FBI: Most Wanted, si è spento lo scorso 2 luglio in Florida, a 56 anni, a causa di un cancro. La moglie Kelly Paniagua ha dato il triste annuncio ieri: su Instagram, con un post ricco di foto, Alyssa Milano, che ha condiviso con il collega il set di Streghe, gli ha dedicato parole d'affetto.

L'addio di Alyssa Milano a Julian McMahon

Alyssa Milano ha condiviso il set di Streghe con Julian McMahon. Hanno interpretato la coppia formata da Phoebe Halliwell e Cole Turner, e oggi l'attrice con dispiacere è costretta a dirgli addio. Su Instagram, a corredo di alcune foto insieme a lui, ha scritto: "Ho il cuore spezzato. Julian McMahon era magico. Quel sorriso. Quella risata. Quel talento. Quella presenza. Entrava in una stanza e la illuminava, non solo con il carisma, ma anche con la gentilezza. Con malizia. Con la comprensione dell'anima". Poi ha ricordato gli anni vissuti insieme a lui per lavoro:

Abbiamo trascorso anni insieme in Streghe, anni di scene, storie. Mi ha fatto sentire al sicuro come attrice. Mi ha sfidato, stuzzicato, sostenuto. Eravamo così diversi, eppure in qualche modo ci siamo sempre capiti. Julian era più del mio compagno televisivo. Era un caro amico. Il tipo che si fa sentire. Il tipo che ricorda. Il tipo che condivide. Il tipo che ti dice la verità, anche quando è scomoda, ma sempre con amore.

Poi ha concluso: "Il mio cuore è con Kelly, con Madison e con Iliana, le sue ragazze, il suo mondo. Le adorava. Lo si poteva sentire in ogni conversazione, in ogni storia, in ogni messaggio. Era soprattutto un uomo di famiglia e amava profondamente. Perderlo è irreale. Troppo presto. Troppo ingiusto. Riposa, amico mio. Porterò con me la tua risata. Per sempre Cole. Per sempre Julian".

La morte di Julian McMahon

Julian McMahon è morto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, all'età di 56 anni. Da tempo era malato di cancro. La sua morte l'ha resa pubblica la moglie Kelly Paniagua con una nota: "Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro".