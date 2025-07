Dylan Walsh piange la morte di Julian McMahon: “Ti piaceva andare oltre i limiti, ma stavolta hai esagerato”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Dylan Walsh ricorda Julian McMahon, l'attore scomparso lo scorso mercoledì con cui aveva dato vita alla coppia protagonista del telefilm "Nip/Tuck". Dopo la morte di Julian McMahon, avvenuta venerdì scorso all'età di 56 anni dopo avere tentato di curarsi da un cancro, l'attore ha condiviso un commovente messaggio per il defunto collega. "Caro Jules, so che ti piace oltrepassare i limiti, ma questa volta hai esagerato", ha detto Walshal New York Post sabato. "Incontriamoci al Biltmore, prendiamoci un Martini e ne parliamo."

Le parole di Dylan Walsh

"Ci faremo una bella risata, il parcheggiatore porterà il tuo Hummer e, proprio dietro la mia berlina con i sedili e gli escrementi di uccello sul finestrino", ha proseguito, "abbiamo riso fin troppo. Ora siamo solo noi. Mi bacerai sulla guancia e dirai ‘Ciao Dyl. Addio, Jules'".Walsh aveva precedentemente dichiarato a Deadline, dopo la notizia della morte dell'amico, di essere "sbalordito. Abbiamo cavalcato quest'onda insieme e gli volevo bene […] Il mio cuore è con Kelly e sua figlia Maddy", ha proseguito. "Jules! So che vorresti che dicessi qualcosa per farti sorridere – tutte le battute che ci scambiavamo. In tutti quegli anni mi hai coperto le spalle, e mio dio, abbiamo riso. Il mio cuore è con te. Riposa in pace".

La morte di Julian McMahon

Nato a Sydney, McMahon iniziò la sua carriera come modello, per poi entrare nel mondo della recitazione con la soap The Power, The Passion alla fine degli Anni Ottanta. Il primo ruolo da protagonista al cinema nel 1992 con Wet and Wild Summer. Il successo, però, arrivò dopo essersi trasferito ad Hollywood, quando entrò a far parte del cast della nota serie Streghe, interpretando il personaggio del demone Cole Turner. Nei primi anni Duemila, poi, un altro successo: fu il chirurgo Christian Troy nella serie Nip/Tuck di Ryan Murphy, per la quale vinse un Golden Globe. Tra i suoi ruoli si ricordano anche l'agente Jess LaCroix in FBI: Most Wanted e Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro nei primi Anni Duemila.