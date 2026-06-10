Tayler Mane, attore di X-Men: “Ho un tumore al seno, è rarissimo. Solo l’1% di casi negli uomini”

Tayler Mane, attore noto per il suo ruolo in X-Men, ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. Sui social ha raccontato di essersi sottoposto alla prima chemioterapia e ha ribadito l’importanza dei controlli: “È rarissimo, solo l’1% dei casi si verifica negli uomini”.

Tayler Mane ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. L'attore, 59 anni, noto per aver interpretato il ruolo di Sabretooth nel film X-Men, ha condiviso sui social la notizia e ha raccontato di aver iniziato la chemioterapia. "Ho un tumore al seno, è rarissimo. Solo l'1% dei casi si verifica negli uomini", ha spiegato.

Con un video condiviso sui social, Mane ha dato la notizia a tutti coloro che lo seguono. L'attore si trova in ospedale e ha iniziato a sottoporsi alla prima seduta di chemioterapia. Dopo la diagnosi, inizialmente ha pensato di non volerla divulgare: "Sarò onesto, la mia prima reazione è stata di tenerlo segreto. Voglio dire, è un po' imbarazzante. Ho il cancro al seno ed è super raro. Solo l'1% è maschile". Poi però il 59enne ha scelto di condividere sui social quanto gli sta accadendo, così da poter aiutare chi si trova nella sua stessa situazione, visto che spesso la diagnosi arriva solo tardi: "Ho scoperto che i maschi sono più propensi a ricevere la diagnosi in fase avanzata proprio perché non se ne parla. Tutti i miei medici avevano minimizzato la situazione, è stata mia moglie che ha insistito a farmi controllare".

Tayler Mane (pseudonimo di Daryl Karolat) è un attore e ha un passato da wrestler. Ha combattuto nella World Championship Wrestling con il nome di Nitro, per poi passare a quello di Big Sky. Qualche anno più tardi si è ritirato e ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema e della tv, anche grazie alla sua corporatura: ha interpretato Michael Myers nei film Halloween – The Beginning e Halloween II e Sabretooth in X-Men e Deadpool & Wolverine, oltre che nel videogioco X-Men: Il gioco ufficiale. Tra i suoi ruoli ci sono anche quello di Aiace Telamoni in Troy e Il Re Scorpione (che vede come protagonista Dwayne Johnson, anche lui ex wrestler).