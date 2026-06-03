Costantino Vitagliano: “Per la malattia di cui soffro avevo perso 38 chili, non mi riconoscevo allo specchio”

Costantino Vitagliano ha raccontato come sta procedendo la cura per la malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata all’inizio del 2024. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso 38 chili in un anno e solo ora è riuscito a riprenderli: “Mi mettevo strati su strati per tornare nei miei vestiti di prima, non mi riconoscevo allo specchio”.

Costantino Vitagliano ha raccontato come sta procedendo la cura contro la malattia autoimmune che gli è stata diagnosticata all'inizio del 2024. La quotidianità dell'ex tronista di Uomini e Donne è cambiata completamente, portandolo prima a trascorrere del tempo in ospedale e poi a sottoporsi ad alcune cure sperimentali per alleviare i sintomi. Questo ha avuto conseguenze anche sul suo aspetto fisico.

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 3 giugno, Vitagliano ha raccontato di aver perso circa 40 chili per via del cortisone: "Era l'unico antinfiammatorio che avevo, non mi faceva mangiare. Ho perso di botto 38 chili in un anno e mezzo. Non mi stavano i vestiti, per mettere i miei di prima dovevo riempirli con due maglioni sotto la giacca". Per l'ex tronista lo shock più grande è stato tornare a casa dopo la diagnosi e il primo ricovero: "Fino a quanto ero in ospedale, cercavo di capire cosa avevo. Quando sono rientrato a casa e mi sono visto allo specchio ho detto ‘quello chi è?'". Da quando ha cambiato terapia ha iniziato a vedere dei benefici sia a livello di sintomi che sul suo aspetto: "Ho iniziato a sostituire il cortisone e da tre mesi vado in palestra e ho ripreso ad allenarmi, oltre ad aver ripreso 30 chili mangiando".

Vitagliano già in passato, ospite di Storie di Donne al Bivio, aveva parlato delle sue condizioni di salute. Ad aprile 2025 aveva infatti raccontato a Monica Setta di aver iniziato "una terapia basata sulle cellule staminali" e di dover continuare a curarsi per il resto della vita. Già all'epoca aveva perso oltre 20 chili ed era determinato a riprenderli per tornare in forma. "È partito tutto da un'infiammazione che fa allargare l'aorta addominale. Se esplode, posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci", aveva spiegato a proposito della diagnosi.