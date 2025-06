video suggerito

È morto Joe Marinelli, l’attore di General Hospital aveva 68 anni È morto a 68 anni Joe Marinelli, attore noto per i suoi ruoli in Santa Barbara e General Hospital. La moglie annuncia la scomparsa dopo una lunga lotta contro il cancro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Joe Marinelli, l'attore noto per i suoi ruoli in General Hospital e in The Morning Show. La notizia arriva dalla moglie Jean che in una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter ha comunicato anche le cause della scomparsa. L'attore aveva 68 anni ed era malato da tempo: aveva un cancro allo stomaco.

La morte di Joe Marinelli

Joe Marinelli è morto a 68 anni per un cancro allo stomaco. Lo fa sapere la moglie a The Hollywood Reporter: all'attore era stato diagnosticato un cancro alla gola e allo stomaco diversi anni fa, è deceduto tre giorni fa a Burbank, in California. "Gli volevo davvero bene e amavo ciò che rappresentava" – ha dichiarato a THR il suo compagno di cast del Morning Show, Mark Duplass – "Non abbiamo trascorso 10 mila ore insieme, ma eravamo spiritualmente in sintonia sotto molti aspetti". Anche il regista Alexander Payne che ha diretto il film Sideways con Joe Marinelli nel cast, lo ha omaggiato con queste parole riportate da People.com: "Il grande Joe Marinelli ha recitato nel mio primissimo film, alla scuola di cinema 40 anni fa, e poi di nuovo in Sideways-In viaggio con Jack. Oltre a essere un artista straordinario, era un essere umano unico e magnifico, con un cuore grande come l'oceano".

La carriera di Joe Marinelli

Joe Marinelli, nato nel '57, a Meriden, Connecticut, si è trasferito in California quando era piccolo: iniziò lavorando come falegname e come attore in produzioni locali di Los Angeles. Nel 1984 ottenne i primi ruoli, poi entrò nel cast di Santa Barbara per interpretare il mafioso travestito Bunny Tagliatti.

Ha poi recitato in diverse serie tra cui Desperate Housewives, General Hospital, Victorious. Viveva a Los Angeles con la moglie, Jean Marinelli, e i figli Vincent, montatore cinematografico, e David, produttore musicale. Leigh J. McCloskey, amico e collega di set in Santa Barbara, dell'attore lo ha ricordato così: "Non avreste mai trovato un uomo più dolce o un amico più caro di Joe Marinelli".