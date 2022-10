Stefania Orlando non riesce a guardare le foto dell’ex Simone: “Non più innamorata? Non posso dirlo” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stefania Orlando non è riuscita a guardare un filmato che ha ripercorso le tappe fondamentali della lunga storia d’amore con Simone Gianlorenzi, suo ex marito. E ha ammesso: “Non posso dire di non essere più innamorata”.

Un amore interrotto quello tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Dopo 15 anni di relazione, una lunga convivenza e il matrimonio celebrato nel 2019, qualche mese fa la conduttrice ed ex volto del Grande Fratello Vip e il compagno hanno deciso di dirsi addio. A comunicarlo fu Stefania con un doloroso post pubblicato sul suo profilo Instagram. Post in seguito al quale, per scelta, Orlando non ha aggiunto altro a proposito della rottura con l’ex. Lo ha fatto nel salotto di Canale5. Toccante un passaggio, quello che l’ha vista abbassare lo sguardo di fronte a un filmato realizzato per ricordare la loro lunga relazione. “Non sono riuscita a guardare”, ha risposto quando Silvia le ha chiesto perché avesse abbassato lo sguardo, “Non ci sono state terze persone. Si cresce e si scopre si avere esigenze diverse. Simone aveva espresso un suo disagio circa il nostro rapporto. L’ho assecondato e compreso”.

Stefania Orlando: “Non posso dire di avere smesso di amare”

Stefania lascia intravedere uno spiraglio quando, di fronte alle domande della conduttrice che prova a tastare il terreno per capire cosa si nasconda dietro le frasi non dette e alla crisi che ha preceduto la scelta di separarsi, ammette di non avere smesso di amare l’ex marito:

Non posso dirti che non ero più innamorata e credo che nemmeno per lui questo periodo sia facile ma non voglio arrogarmi il diritto di parlare al posto suo. Non è stata una rottura traumatica, ci siamo parlati tanto e ci siamo ripromessi di esserci sempre l’uno per l’altra ma non si diventa amici da un giorno all’altro. Al momento non credo si possa recuperare. Se sono ancora innamorata? Non posso non avere sentimenti nei suoi confronti. Ma non mi aspetto gesti da parte sua, non mi aspetto nulla. Sono andata per la mia strada e sto cercando di ricostruire il mio percorso. mi sto godendo gli amici, sto programmando dei viaggi, sto riscoprendo cose che prima avevo accantonato. La famiglia, gli amici, il lavoro. Credo sia importante per tutte le donne che si trovano smarrite.

Stefania Orlando: “I figli non sono venuti e non li ho mai cercati”

Toffanin ha chiesto alla collega se avesse sentito, durante la lunga parentesi trascorsa accanto a Simone, il desiderio di diventare mamma. “Non ho mai avvertito il desiderio di maternità, sebbene io sia una persona molto materna”, ha ammesso l’ex conduttrice Rai, “I figli non sono venuti e non mi sono nemmeno chiesta come mai. Certo, se fossero venuti, sarei stata felicissima”.