Stefania Orlando è tornata single: l’indizio in una storia su Instagram La crisi tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sarebbe cominciata a produrre subito dopo il Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando e il musicista Simone Gianlorenzi si sono lasciati? Non è ufficiale, ma quello che è chiaro e che non dovrebbe esserci tempo sereno in casa Orlando-Gianlorenzi. Coppia fissa dal 2008, poi convolati a nozze il 1° luglio 2019, ora pare che la conduttrice e opinionista, già ex Grande Fratello Vip, non stia vivendo un periodo tranquillo con il compagno di vita. L'indizio è tutto in una storia pubblicata su Instagram. Un aforisma un po' cripitico, ma nemmeno poi così tanto.

Il messaggio di Stefania Orlando

Il messaggio è un aforisma, un passo di Alessandro Ammendola, frasista estremamente popolare sui portali specializzati in ‘frasi celebri'. E questo è il messaggio completo trascritto da Stefania Orlando:

Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita di colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c'è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine. Dalla vita ho imparato che le persone se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos'è l'amore.

La crisi dopo il Grande Fratello Vip

Secondo i recenti rumors, la crisi tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sarebbe cominciata a produrre subito dopo il Grande Fratello Vip. Una frattura che sarebbe diventata sempre più insanabile, causata proprio dal periodo nel quale Stefania Orlando è stata distante da lui, nel 2020. Dopo la partecipazione al reality show, le cose sarebbero crollate vertiginosamente. Ora tutto tace sul profilo social di Stefania Orlando, ci sono solo storie di lavoro (un party insieme a tanti colleghi) e storie insieme al suo cagnolino. Di Gianlorenzi, nemmeno l'ombra.