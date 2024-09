video suggerito

La storia di Simone e Stefania ad Affari Tuoi: “Per lavorare abbiamo investito tutti i nostri soldi” Partita coinvolgente e dal finale leggermente amaro quella di Simone e Stefania. Ad Affari Tuoi, dopo aver cambiato il loro pacco contenente 300mila euro, hanno accettato l’offerta del dottore al termine del gioco. Nel loro nuovo pacco, però, c’erano 75mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Affari Tuoi questa sera di mercoledì 18 settembre 2024 ha visto protagonista il concorrente della Sardegna, Simone. Originario di San Sperate, si occupa di agricosmesi ed ha giocato accompagnato dalla moglie e socia in affari Stefania. "Abbiamo creato un nostro metodo di allevamento, curiamo l'habitat della chioccia per ricavare una bava funzionale" hanno spiegato prima di dare inizio alla loro partita. Vittime di una beffa del destino, sono tornati a casa con 28mila euro.

La partita di Simone ad Affari Tuoi

La partita di Simone e Stefania è partita col botto: "grazie all'amuleto porta fortuna" sono riusciti ad eliminare diversi pacchi blu nelle prime chiamate. Arrivata la prima telefonata dal dottore che gli ha proposto un'offerta dal valore di 44mila euro, Simone ha commentato: "Questa è alta, sono tanti soldi e fanno un certo effetto. Però siamo venuti qui per giocare, sono sceso dall'aereo con una canzone in testa, "Penso che un sogno così non ritorni mai più". Vorrei ripingere questi pacchi di blu. Rifiuto". Eliminati dal tabellone 10mila, 500 e 1 euro, Stefano De Martino si è avvicinato ai concorrenti per cantare e ballare con loro sulle note di ‘Volare'. Subito dopo è arrivata la svolta: la proposta di cambio. Simone, però, non ci ha pensato un attimo: "Rifiuto e vado avanti". Poco dopo è arrivata la prima beffa con l'eliminazione dal tabellone di 200mila euro e di nuovo l'offerta di 44mila euro. "Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro non avevamo nulla. Abbiamo investito tante energie e anche tutto quello che avevamo. Sappiamo quanto valgono questi soldi. Sono tanti, ma con questo tabellone rifiuto", le parole di Simone prima di chiamare un nuovo pacco. Il numero 17 della new entry della Lombardia conteneva 100mila euro e il dottore ha offerto il cambio. Il concorrente ha deciso di accettare e cambiare con il numero 8: "Mi piace tanto questo numero esteticamente. Qualche giorno fa mio padre mi ha detto "Ieri guardavo Affari Tuoi e ho fatto un sogno. Ho sognato che mia madre mi consegnava un pacco con il numero 8". Dopo aver motivato la sua scelta, ha aperto il suo precedente pacco. Conteneva 300mila euro.

Eliminato un blu, è arrivata un'altra chiamata dal dottore che ha offerto 1 tiro o 17mila euro. "Rifiuto e vado avanti", le parole prima di proseguire il gioco e eliminare dal tabellone 50mila euro. Altra chiamata, altra offerta: 1 tiro o cambio. "Teniamo il nostro pacco", le parole dei coniugi che hanno poi eliminato 15mila euro. Arrivata la chiamata dal dottore, è arrivata anche la stessa proposta: 1 tiro o 17 mila euro.

Il finale di Simone e Stefania: tornano a casa con 28mila euro

Simone e Stefania hanno deciso di rifiutare l'offerta del dottore e concludere la loro partita seguendo l'istinto. Sono arrivati in finale con il tabellone diviso: 75mila euro da un lato, 50euro dall'altro. Il dottore gli ha offerto 28 mila euro, proprio come capitato nelle precedenti partite giunte in finale con due cifre analoghe. Dopo un lungo ragionamento, hanno deciso, però, di accettare. Nel loro pacco, il numero 8, c'erano 75mila euro.