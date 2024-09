video suggerito

Da Stefano De Martino ad Amadeus, la storia di Giuseppe da Frosolone ad Affari Tuoi: "Tutto iniziò così" Giuseppe Mainella, concorrente del Molise di Affari Tuoi, dopo la partita giocata ieri, domenica 15 settembre, è tornato a casa sorridente. Su Instagram ha ricordato l'avventura nel programma iniziata quando c'era ancora Amadeus alla conduzione.

A cura di Gaia Martino

L'avventura ad Affari Tuoi, durata circa 30 puntate, non è terminata come sperava, ma Giuseppe Mainella, concorrente del Molise, di Frosolone, "camionista per passione", non ha perso il sorriso e il bagaglio di ricordi che ha portato a casa con sé dopo la partita andata in onda ieri sera, domenica 15 settembre, su Rai 1. Su Instagram, nelle ultime ore, l'ormai ex pacchista ha aggiunto un post con una foto che lo ritrae accanto a Stefano De Martino e la moglie Stefania che ha giocato in studio con lui. In un altro, rivive la sua avventura nel programma, iniziata con Amadeus alla conduzione.

La foto di Giuseppe Mainella dopo la partita ad Affari Tuoi

"Più due di noi e più 30 di lei! Auguroni così!!": con queste parole Giuseppe Mainella è tornato su Instagram dopo la partita (sfortunata) ad Affari Tuoi. Il pacchista arrivò negli studi Rai, per la prima volta, con Amadeus, nella passata edizione, ma ha sfidato ieri sera, domenica 15 settembre, il dottore Pasquale Romano, con Stefano De Martino alla conduzione. Al suo fianco la moglie Stefania con la quale ha festeggiato non solo due anni di matrimonio, anche i 30 anni di lei. Da qui è nata la frase della sua didascalia: i festeggiamenti, quest'anno, sono andati in scena negli studi Rai, con Stefano De Martino.

Giuseppe Mainella ha partecipato a "una trentina di puntate", ha raccontato, e per questo motivo ha avuto modo di conoscere tante persone provenienti da ogni Regione d'Italia. "Tutto è iniziato così" ha scritto in un altro post condiviso tre giorni fa nel quale ha mostrato diversi scatti della sua lunga avventura, dalla foto del provino, video delle partite di Amadeus sino a quella di gruppo.

Ad Affari Tuoi prima con Amadeus, poi con Stefano De Martino

Giuseppe da Frosolone aspettava di giocare la sua partita, ma quando è arrivato il suo momento, non ha trovato la fortuna dalla sua parte. Vista la lunga esperienza nel programma, anche Amadeus era a conoscenza della sua passione per il caciocavallo: ieri sera, infatti, Stefano De Martino ha ricordato il suo collega scherzando su quale caciocavallo gli piacesse. Durante la partita, Giuseppe ha rifiutato diverse offerte, non immaginava però di tornare a casa con zero euro: non è riuscito, infatti, a indovinare neanche la Regione Fortunata.

Ha conquistato però l'affetto del cast e dei telespettatori da casa che ieri sera si sono connessi con Rai 1 per seguire la sua partita: nell'access prime time il primo canale ha raggiunto 4.456.000 spettatori e il 24.6% di share.