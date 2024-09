video suggerito

Nello scontro tra Fedez e Tony Effe c'è già un vincitore: almeno secondo i dati Le sezione "Tendenze" di YouTube sono intasate dai video dei dissing tra Fedez e Tony Effe. Non è chiaro quanto durerà ancora la saga e quanti contenuti vedremo nei prossimi giorni. Al momento però i numeri di YouTube hanno già definito qual è il contenuto che ha fatto più interazioni.

A cura di Valerio Berra

Fino a questo momento siamo a tre. Prima le rime di Tony Effe contro Fedez e Niky Savage nel 64 barre di Red Bull. Poi la risposta di Fedez con L’infanzia difficile di un benestante e poi Tony Effe ha risposto, in anticipo, con Chiara. Il dissing tra Fedez e Tony Effe, al secolo Federico Lucia e Nicolò Rapisarda, sta sollevando parecchio interesse sui social: anche perché non è un format molto frequente nel pur litigioso ambiente del rap italiano.

Ma chi ha vinto per il momento? I problema dei dissing è che non mai chiaro quando finiscono. Di solito si inizia così, con canzoni create apposta per l’occasione. Storica una traccia del 2014 di Fabri Fibra contro Vacca: 10 minuti di insulti in rima. E poi continuano con rime buttate nelle strofe delle canzoni successive e frecciatine nelle interviste. Non conosciamo i prossimi capitoli ma qualcosa sulla risposta del pubblico a queste canzoni possiamo iniziare a dirla.

Quali canzoni sono andate meglio sulle piattaforme

Premessa. Un dissing non si vince a colpi di click, lasciamo però la parte di critica musicale ad altri colleghi, in questo articolo ci occupiamo solo della risposta degli utenti. Partiamo da chi ha scagliato la prima pietra. Il video di Tony Effe del format 64 Barre di Red Bull è arrivato a 1,7 milioni di views. Buon risultato, anche è se è ancora lontano dalla Top 10 del format. Il più visto è il 64 Barre di Geolier: 7,5 milioni di views. In 64 Barre il vincolo è quello di chiudere 64 versi su basi a scelta.

La prima risposta è stata quella di Niky Savage, Bufu Freestyle. Canzone con tanto di lyrics video personalizzato. Al momento è seconda in tendenze per la sezione musica: 1,8 milioni di views e 95.000 like. Il giorno dopo è arrivata la risposta di Fedez. Anche lui ha scelto un freestyle, con questo termine nel genere si intendono sia le rime improvvisate che i brani scritti senza la struttura di una canzone. Anche qui i dati sono buoni. Il video è primo in tendenze su YouTube con 2,7 milioni di views e quasi 150.000 like.

La sera del 19 settembre è arrivata Chiara, come direbbe Fibra “la risposta della risposta”. Nel giro di 12 ore è volata in cima alla sezione tendenze per la musica di YouTube e ha fatto 3,4 milioni di views e oltre 150.000 like. Certo, anche se al momento questo è il brano con i numeri migliori bisogna anche tenere conto di una cosa: in queste storie a saga a ogni nuovo capitolo aumenta anche l’interesse delle pubblico.