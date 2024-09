video suggerito

Arriva l’eroe nel dissing tra Fedez e Tony Effe: Accorciabro riassume tutto in meno di un minuto Accorciabro, al secolo Rudy, è un creator che ha acquisito popolarità riassumendo in pochi secondi i video costruiti per tenere lo spettatore davanti allo schermo. In meno di un minuto ha sintetizzato tutti i passaggi e i commenti che stanno costruendo la nuova saga del dissing tra Fedez e Tony Effe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Più che il profilo di un creator, quello di Accorciabro è un manifesto politico. Come ha spiegato in un’intervista pubblicata con Fanpage.it per lui il “Il tempo è la risorsa più importante”. E per questo è intervenuto nel dissing tra Fedez e Tony Effe per far far risparmiare ai meno interessanti il tempo necessario per sentire tutte i capitoli della saga. Di solito Rudy, vero nome di Accorciabro, indicava nei suoi video il tempo fatto risparmiare agli utenti che guardano i suoi contenuto. Questa volta è stato molto più netto. Rispondendo a un commento che chiedeva questo calcolo ha risposto: "Illimitato".

I principali sono le tre canzoni. Il primo attacco di Tony Effe a Fedez nel format 64 Barre di Red Bull. La risposta di Fedez a Tony Effe con il freestyle L’infanzia difficile di un benestante e poi la risposta di Tony Effe con Chiara, più che un freestyle la canzone fino a questo momento più strutturata e anche quella che è piaciuta di più al pubblico.

In mezzo cc’è stata anche la risposta di Niky Savage, rapper che ha collaborato con Fedez per il brano Di Caprio. Proprio questa canzone sarebbe una delle basi che hanno portato allo scontro a cui stiamo assistendo in queste ore. Con una buona dose di probabilità, il dissing non è ancora finito. Nella sua ultima story Fedez ha attaccato ancora Tony Effe per aver citato i suoi figli in Chiara: "Piccolo Gangsta non ti hanno insegnato che i bambini non si toccano. Scarso nel rap, scarso nei valori".

La critica di Accorciabro: “Ora torno ad ascoltare vera musica”

Il video di Accorciabro dura meno di un minuto e in effetti offre un servizio abbastanza completo. Oltre che le canzoni del dissing il creator mette insieme anche tutte le story collegate dei suoi protagonisti. I brani sono stati commentati anche da Roberta Carluccio, in arte Roberryc, fidanzata di Niky Savage ed ex di Tony Effe. Il video di Accorciabro si chiude con un giudizio: “Vi ringrazio per avermi fatto scoprire questi poeti, io torno ad ascoltare musica”. Nell’ultima scena Accorciabro si mete le cuffie nelle orecchie in si allontano in una strada buia. Nel video si alza una canzone di Eminem.

Il precedente con l'intervista di Chiara Ferragni

Accorciabro in passato si era occupato anche di Chiara Ferragni. In una manciata di secondi aveva riassunto l'intervista di Chiara Ferragni a Fabio Fazio: "Dice di essere stata di buona fede. Quelli che non hanno capito un c**zo siamo noi".