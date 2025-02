video suggerito

Nei gossip dei Ferragnez c'è solo un uomo che guadagna: i dati dei follower di Fabrizio Corona Oltre 200.000 follower su Instagram, quasi altrettanti su YouTube. Un numero non quantificabile di commenti, di contenuti e di riprese. Per capire chi sta guadagnando da questi gossip nell'ultimo caso Ferragnez basta guardare i dati dei profili social legati ai loro protagonisti.

A cura di Valerio Berra

La scelta di prodotti è completa. Ci sono i video su YouTube, gli aggiornamenti in tempo reale sul profilo Instagram e ora anche il libro, La Grande Menzogna. L'offerta presentata da Fabrizio Corona per vendere i gossip su Chiara Ferragni e Fedez ha più canali, più versioni e soprattutto più fonti di guadagno.

E tutto questo perché al netto dei conti sulla bilancia dei follower tra i protagonisti alla fine a vincere è lui, Fabrizio Corona. Come riporta il Corriere della Sera in un articolo del luglio 2023, Fabrizio Corona nel 2015 ha ricevuto una condanna dalla Corte di Cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione per una serie di reati che vanno dall’estorsione alla bancarotta.

Tornato libero nel settembre 2023, Corona si è fatto strada nelle nuove piattaforme dell'intrattenimento. Ospite fisso a Gurulandia, ha imposto la sua presenza a un nuovo pubblico, su cui ora ha deciso di monetizzare. Prima la seconda parte del suo podcast Falsissimo a pagamento, poi l’instant book ora una nuova puntata annunciata su Chiara Ferragni. Nonostante le diffide. Su Fanpage.it trovate anche un'intervista a Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona.

Quanti follower ha guadagnato Fabrizio Corona

L’equilibro dei follower dopo i gossip rivelati sulla storia di Fedez e Angelica Montini è chiaro. Fedez ha perso qualcosa, Chiara Ferragni ha guadagnato un po’ ma la base alla fine è rimasta la stessa per tutti e due. Per Fabrizio Corona no.

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) è passato da 1,544 milioni di follower a 1,761 milioni di follower nel giro di pochi giorni. Un balzo di oltre 200.000 follower. Il profilo di Falsissimo (@falsissimo.it) è cresciuto da 117.000 follower a 286.000 follower. Un raddoppio, e anche più, nel giro di pochi giorni. Tutti i dati sono della piattaforma Not Just Analytics.

E ancora, secondo la piattaforma Social Blade solo negli ultimi 30 giorni il suo canale YouTube ha guadagnato 198.000 follower, arrivando a 325.000. Il video IL VERO AMORE DI FEDEZ ha già superato le 4 milioni di visualizzazioni.