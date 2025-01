video suggerito

Quanti follower ha perso Fedez dopo il gossip sui tradimenti e quanti ne ha presi Chiara Ferragni Sui social si è aperta una nuvola di contenuti per commentare gli ultimi gossip arrivati su Chiara Ferragni e Fedez. Al momento di confermato c'è ben poco ma intanto la bilancia dei follower ha iniziato a spostarsi. Qui trovate tutti i dati.

A cura di Valerio Berra

Altro che Ferragnez. Negli ultimi giorni è ricominciato un nuovo giro di gossip sulla relazione che ha legato Chiara Ferragni e Federico "Fedez" Lucia dal 2016 al 2024. L’infornata di rivelazioni, per ora presunte, è cominciata dal podcast Falsissimo. A sgranare i gossip è stato Fabrizio Corona che da tempo bazzica il mondo dei podcast, a partire dall’ormai colonizzato Gurulandia. Dopo la prima puntata monografica su Fedez, ora ne è stata anticipata un'altra che dovrebbe riguardare Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Le indiscrezioni, dice Corona, ruotano attorno alla storia di Fedez con Angelica Montini. Una relazione che avrebbe accompagnato a fasi alterne tutto il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Al video ha risposto Chiara Ferragni con una serie di story su Instagram in cui, in qualche modo, certifica le accuse i Corona. Da notare che la risposta non è arrivata il giorno del podcast ma il giorno in cui Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata.

Come sono cambiati i follower di Chiara Ferragni e Fedez

Chiariamolo. La base di follower di Chiara Ferragni e Fedez è molto solida. Chiara Ferragni ha circa 28 milioni di follower. Fedez 13 milioni. La variazione in base a questi avvenimenti è minima rispetto al totale ma non inesistente. I dati arrivano dal portale Not Just Analytics. Fedez ha perso parecchi follower in questi giorni. Da 13,941 milioni a 13,885. Parliamo quindi di circa 60.000 follower in meno. Meglio per Chiara Ferragni, che passa da 28,613 milioni a 28,679 milioni di follower. Guadagno totale: circa 67.000.

Questo dato, lo ricordiamo, è al netto di tutti i movimenti. Non tiene traccia quindi del fatto che ci siano stati dei nuovi follower che hanno compensato o tamponato le perdite dei vecchi. In entrambi i casi questi movimenti di follower sono arrivati in una fase in cui entrambi stanno seguendo un trend negativo. Nell'ultimo mese il bilancio dei follower è sempre stato verso il basso, anche se entrambi tengono ancora un ritmo di interazioni (like e commenti) molto più alto rispetto alla media di influencer.