video suggerito

Gossip e tradimenti, per la prima volta da un anno crescono i follower di Chiara Ferragni: quanti sono L’agenzia Arcadia ha analizzato il profilo Instagram di Chiara Ferragni. Dopo la nuvola di gossip nata dalle rivelazioni di Fabrizio Corona i suoi follower sono tornati a crescere: era dal Caso Pandoro che non succedeva. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’effetto è abbastanza chiaro. Il grafico dei follower di Chiara Ferragni nell’ultimo anno si è mosso solo verso il basso. È partita da oltre 29,5 milioni di follower, appena dopo il Pandoro Gate ed è scivolata lentamente appena sopra ai 28,5 milioni di follower all’inizio di questo mese. Un milione di utenti spariti dai radar, almeno fino all’inizio di questa settimana e dei nuovi gossip sul suo matrimonio. Resta comunque la terza influencer più seguita in Italia, dopo Khaby Lame e Fabrizio Romano.

Solo una premessa. Anzi due. La prima è che il dato complessivo sul numero dei follower tiene conto del risultato totale. Un bilancio che viene fatto tra follower acquisiti e follower persi. Non sappiamo qundi quanti follower siano stati persi in totale e quanti guadagnati in questi giorni. La seconda è che con buona probabilità tra i follower che hanno scelto di andarsene ci sono anche tanti account che magari si sono solo cancellati dal social.

Quanti follower ha guadagnato Chiara Ferragni

La tendenza, come abbiamo scritto, era chiara già nei primi giorni. Dopo le rivelazioni sul matrimonio di Chiara Ferragni e Federico Fedez Lucia diffuse da Fabrizio Corona, l’interesse del pubblico è ruotato di nuovo attorno all’ex coppia. Questa volta coinvolgendo anche figure parallele come Angelica Montini. Il piccolo aumento che vedete nel grafico invece è legato al periodo del dissing tra Fedez e Tony Effe.

Secondo l’agenzia Arcadia dalla pubblicazione del video di Fabrizio Corona il 27 gennaio scorso il numero di follower di Chiara Ferragni è aumentati di oltre 100.000 unità arrivando ora a 28,7 milioni. Spiega Domenico Giordano, responsabile dell’agenzia Arcadia:

“In soli tre giorni l'account di Chiara Ferragni ha riguadagnato 106 mila iscritti. Ma, sono ripresa anche gli altri indicatori dell'attenzione e del gradimento dei follower. Infatti, le interazioni registrate dell'account sono in crescita del 109% e l'engagement del 115%”.

ARCADIA | Il grafico dei follower di Chiara Ferragni