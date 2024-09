video suggerito

Finisce lo scontro tra Fedez e Tony Effe: chi ha guadagnato più follower dal dissing Dall'inizio del dissing tra Tony Effe e Niky Savage abbiamo monitorato l'andamento dei loro follower su Instagram. Tra i rapper che sono stati coinvolti nello scontro c'è un vincitore chiaro: in questo articolo vi spieghiamo chi si porta a casa il pacchetto più grossso di nuovi follower.

A cura di Valerio Berra

Forse a sorpresa, ma sembra che sia davvero finito tutto. Lo scontro che per quasi una settimana ha visto affrontarsi Tony Effe e Fedez sembra arrivato all’ultimo capitolo. La notte tra il 20 e il 21 settembre Fedez ha pubblicato Allucinazione Collettiva, una canzone il cui testo parla della fine del rapporto con Chiara Ferragni. Una canzone che sposta l’attenzione su un altro focus e toglie ogni necessità di replica. O almeno così sembra, vista la quantità di colpi di scena registrati potrebbero esserci altre sorprese.

Dopo le rime di Tony Effe al 64 Barre di Red Bull, la risposta nell’Infanzia difficile di un benestante di Fedez e la nuova risposta di Tony con la canzone Chiara lo scontro fra i due dovrebbe essere arrivato alla fine. Ricordiamo anche Bufu Freestyle di Niky Savage, rapper rimasto sullo sfondo di questo dissing. Ora restano da fare i conti. Avevamo già visto chi aveva ottenuto più visualizzazioni, almeno su YouTube. Chiara di Tony Effe è il brano più ascoltato: al momento sfiora le 6 milioni di visualizzazioni.

Chi ha guadagnato più follower dal dissing

Il giorno zero di questo dissing è stato il 17 settembre, quando il canale YouTube Red Bull Droppa ha pubblicato il video con il primo attacco di Tony Effe. A partire da questo giorno abbiamo monitorato i follower attraverso la piattaforma Not Just Analytics, un sito dove è possibile verificare l’andamento dei follower nei profili Instagram.

Quanti follower ha guadagnato Niky Savage

Partiamo dal rapper che è rimasto più sullo sfondo: Niky Savage, al secolo Nicholas Alfieri. Tony Effe lo ha attaccato più volte, accusandolo fondamentalmente di essere una sua copia. Nike Savage ha collaborato con Fedez nella canzone Di Caprio. Il suo profilo Instagram ha avuto un buon boost: dall’inizio del dissing è passato da 437.886 a 546.337 follower. Totale: + 108.451 follower e una crescita di circa il 22%.

Quanti follower ha guadagnato Fedez

Con Fedez i calcoli sono meno significativi. Federico Lucia ha 14,1 milioni di follower ed è fra i profili più seguiti in Italia. Oltre alla sua popolarità in patria, parte dei suoi follower è legata anche al pubblico internazionale che lo ha scoperto con la relazione con Chiara Ferragni. Insomma, il suo bacino di follower è talmente grosso che è difficile crescere ancora.

Nell’ultimo mese il suo profilo ha registrato una perdita costante di follower: circa 40.000 in meno tra il 24 agosto e il 16 settembre. Dal 17 settembre a oggi è passato da 14.133.635 a 14.188.156 follower. Totale: + 54.521 follower per una crescita di circa lo 0,38%.

Quanti follower ha guadagnato Tony Effe

Tony Effe non è solo il cantante con la canzone che ha totalizzato più visualizzazioni. È anche quello che da tutto questo gioco si è portato a casa il pacchetto di follower più grosso. Il suo profilo è passato da 2.735.976 a 3.000.087 follower. Totale: + 264.111 follower e una crescita di circa il 9,6%.