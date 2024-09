video suggerito

Quanti ascolti ha Allucinazione collettiva di Fedez che sfrutta il dissing con Tony Effe e la crisi con Ferragni Sono giorni di dissing e ritorno di beghe matrimoniali per Fedez che si prende una pausa dalla battaglia in barre con Tony Effe e pubblica una canzone sull’ex moglie Chjara Ferragni. Vediamo come sta andando sui social. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un Fedez completamente nudo, seduto a terra e raccolto su se stesso: è questa la cover di Allucinazione collettiva, una canzone pubblicata nel bel mezzo del dissing con Tony Effe, e a pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo ufficiale Dicaprio, assieme a Nicky Savage. Una scelta che a guardarla da fuori pare fatta per sfruttare la massimo l'hype di questi giorni e anche un modo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe con l'ex moglie Chiara Ferragni, in un brano che, come ha scritto l'imprenditrice è "una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili" prima di chiudere con un pensiero: "Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi".

Prima del dissing con Tony Effe era Dicaprio

Se fosse hype, bisogno o rancore, cosa abbia spinto Fedez a pubblicare questa canzone – e tagliare la parte sui figli – lo sa solo lui, di certo c'è che questa enorme mole di dissing ha senza dubbio portato tantissime persone a tenere altissima l'attenzione su questo strano triangolo formato dal rapper milanese, Ferragni e Tony Effe che ha fatto partire il tutto col suo 64Bars. Prima di quello, infatti, era tutto abbastanza tranquillo, in Dicaprio Fedez ironizzava su quelli che nelle scorse settimane gli avevano attribuito un po' di flirt con ragazze molto giovani, portandosi a casa un po' di stream e visibilità, oltre a duettare con uno dei rapper giovani più lanciati di questi mesi.

Dal gossip sull fidanzate giovani al diss con Tony e Ferragni

Poi l'attenzione verso quella canzone quel tema è inevitabilmente scemata perché al gossip sulle presunte giovani compagne s'è sostituito quello con l'ex moglie, il cui messaggio contro il marito sugli stream comprati è stato usato dal rapper romano in Chiara, uno dei suoi instant diss. Non sappiamo se e come proseguirà questa battaglia tra rapper, di certo c'è che a livello di ascolti e attenzione tutti gli attori in gioco hanno "monetizzato", nel senso di aver messo in cascina un bel po' di stream e visualizzazioni. Allucinazione collettiva, infatti, può vantare, oltre a un bel po' di articoli che cercano di farne l'esegesi, anche importanti riscontri online.

Allucinazione collettiva primo tra i Trend d Youtube

La canzone, infatti, è da un po' in testa ai trend di Youtube, con fedez che occupa tutte le prime tre posizioni con Tony Lucrarelli– secondo capitolo del dissing – al secondo posto e L'infanzia difficile di un benestante – ovvero la prima risposta in barre all'ex Dark Polo Gang – in terza posizione. A differenza di quest'ultimo, però, Allucinazione collettiva – che è un corpo estraneo al pacchetto "diss" – non ha un video, ma solo la cover di cui sopra. In un paio di giorni, quindi, può vantare 1.8 milioni di visualizzazioni su Youtube, mentre sono 94 mila quelli su Spotify, non tantissimi, ma buoni per rimpolpare gli stream di questi giorni, con Dicaprio che ha già superato i 3 milioni di stream ma intanto può poco contro