Fedez contro Chiara Ferragni in Allucinazione collettiva, quale frase sui figli ha tagliato e perché Fedez ha deciso di tagliare i versi della canzone Allucinazione collettiva in cui si rivolgeva ai figli parlando in modo non proprio lusinghiero della madre Chiara Ferragni: "Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi".

A cura di Daniela Seclì

Fedez ha pubblicato Allucinazione collettiva. Nella canzone racconta la burrascosa fine della relazione con Chiara Ferragni. Nel testo fa riferimento a un tentato suicidio, addita gli amici dell'ex moglie come parassiti, riconosce di avere sbagliato anche lui e si chiede se possa esserci un lieto fine tra loro. Poche ore prima che la canzone Allucinazione collettiva fosse resa pubblica, Selvaggia Lucarelli aveva rivelato alcune strofe. Una in particolare, rivolta ai figli che il rapper ha avuto con l'imprenditrice, è stata tagliata nella versione ufficiale.

Allucinazione collettiva, Fedez taglia la frase sui figli

Nel testo di Allucinazione collettiva, a giudicare dallo spoiler trapelato poco prima della pubblicazione, c'era una frase che raccontava come è cambiata la gestione dei figli Leone e Vittoria a seguito della separazione. Fedez muoveva un'accusa decisamente grave nei confronti dell'ex moglie: "Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi, perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni". Questa frase citata nello spoiler, non è presente nel testo ufficiale di Allucinazione collettiva. È stata sostituita da: "Scappo dai problemi agli occhi degli altri, sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina forse è a un passo dagli inferi".

Perché Fedez ha cambiato il testo della canzone

A pesare nella scelta di Fedez di tagliare la frase di Allucinazione collettiva in cui tirava in ballo i figli, potrebbe essere stata la reazione di Chiara Ferragni, che in serata – in una serie di storie pubblicate su Instagram – ha detto di considerare la canzone un atto violento nei suoi confronti. Così ha definito il brano:

Una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi.

La decisione di tagliare i versi in cui si rivolgeva ai figli può essere interpretata come un gesto distensivo nei confronti dell'ex moglie. In fondo lui stesso nel brano si chiede se possa esserci un lieto fine tra loro. Inoltre, in passato, più volte il rapper ha sostenuto che la sua priorità fosse quella di tutelare la serenità di Leone e Vittoria. Avrà compreso che parlare male della loro madre in una canzone, non fosse la cosa più saggia da fare.