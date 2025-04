video suggerito

Lady Gaga apre il Coachella, lo show stupefacente in un mondo horror tra scheletri, zombie e mostri Lady Gaga apre il Coachella regalando uno show stupefacente in atmosfere magicamente horror. Ventidue brani, tra vecchi successi e inediti di Mayhem, per costruire uno show che ha lasciato i presenti a bocca aperta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Coachella, uno dei Festival musicali più amati al mondo, è iniziato venerdì 11 aprile. Tra gli show più attesi della giornata quello di Lady Gaga, che ha portato sul palco le canzoni del nuovo album Mayhem, in uscita da qualche settimana. Lo spettacolo si è imperniato sui nuovi brani, ma non sono mancate anche alcune canzoni che hanno fatto la storia musicale della cantante.

Lo show di Lady Gaga tra horror e incanto

Lo show di Lady Gaga visto al Coachella e trasmesso in streaming sul canale YouTube del Festival era tra i più attesi dell'edizione e non ha deluso i fan della cantante che, infatti, ha messo in scena uno spettacolo particolarmente denso, non solo dal punto di vista musicale, ma anche coreografico. Lo show è stato diviso in diversi atti in cui costumi, coreografie sono stati studiati per lasciare di stucco chi era lì a guardare. Gaga ha scelto di puntare, stavolta, su un'ambientazione gotica, in cui non mancano i richiami all'horror, tra scheletri, morti viventi, mostri e via dicendo.

La pop star ha scelto di alternare brani conosciuti e amatissimi dal pubblico con qualche pezzo del suo nuovo album, per cui lo show si è aperto con Bloody Mary, dall'album Born This Way, in cui la cantante era posizionata su una struttura alta dieci metri che andava a comporre il suo abito e sotto alla quale vi era nascosta una parte del corpo di ballo. A seguire Poker Face, in cui la cantante ha giocato a scacchi con sé stessa, passando per Zombieboy in cui degli scheletri le danzano attorno, gli stessi che la ricoprono in Perfect Celebrity e le si appoggiano sul pianoforte durante Die With A Smile.

Leggi anche Al via la vendita generale dei biglietti del concerto di Lady Gaga a Milano: prezzi e dove acquistarli

Tantissimi cambi di costumi e coreografie che raccontano uno studio nei minimi dettagli delle performance, nate per stupire, ma anche per incantare il pubblico. Non sono mancati, poi, i momenti più intimi come quello in cui ha cantato Shallow. Altri, poi, i brani con i quali ha intrattenuto i presenti, un concerto in piena regola, nel quale ha cantato 22 brani, divisi in quattro atti più una chiosa con Bad Romance. D'altra parte, lo aveva detto lei stessa, che stava preparando qualcosa di strabiliante, proprio perché non metteva piede sul palco del Coachella da diversi anni, almeno dal 2017 e il suo ritorno non poteva che essere spettacolare.