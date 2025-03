video suggerito

Lady Gaga: “Orgogliosa di essere italiana. Mayhem svela le mie fragilità, sono tante cose non voglio essere inscatolata” Lady Gaga è tornata con il suo nuovo album, Mayhem, uscito in tutto il mondo il 7 marzo. La cantante racconta la genesi del suo nuovo progetto musicale e poi parla anche del Coachella, dove si esibirà dopo otto anni di assenza ad aprile. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lady Gaga torna con il suo nuovo album Mayhem, uscito in tutto il mondo il 7 marzo, inoltre si prepara ad esibirsi al Coachella, dopo anni di assenza dal festival californiano, ben 8 da quando nel 2017 sostituì Beyoncé, con due date previste l'11 e il 18 aprile. Nel raccontare come ha costruito il suo nuovo album, attesissimo dai suoi fan, i mostriciattoli, la cantante ha rivendicato con orgoglio il suo essere italiana e ha affrontato anche una tematica a lei molto cara, riguardante lo spazio delle donne nella musica.

Il significato di Mayhem

Regina del pop, dopo le influenze jazz degli ultimi periodi, l'album con Tony Bennett e il singolo di questa estate con Bruno Mars, Gaga torna con Mayhem, il cui significato è caos. L'album racconta la dualità del suo essere artista e anche della sua musica:

Il nostro caos personale è causato anche dal mondo che ci circonda. Il disco è come il racconto di un ciclo di incubi, come una notte fuori, con tutti relativi colpi di scena, in cui qualcuno ti fa un incantesimo: si parte con la malattia della prima canzone che riflette il modo con cui ci facciamo del male sfidandoci e si conclude con la pace, la fine del caos, dell’ultima. Il disco in fondo parla di resilienza, dell’affrontare le sfide che hai davanti per arrivare dall’altra parte della notte: ci riesci se hai controllo sulla tua vita

La copertina del disco presenta un riflesso sfuocato della cantante sullo sfondo, alla domanda su cosa significhi, lei risponde: "Il perdersi quando la vita si fa dura, è una specie di follia, di psicosi, di distacco dalla realtà. Quella foto da un’idea di qualcuno che non è del tutto intero, che è distrutto. A volte, come capita a tutti, mi sento così". La cantante, poi, continua sottolineando come sia difficile incasellarsi e dare un'unica definizione della propria personalità:

Spesso mi è stato chiesto di spiegare da un punto vista dell’artista chi sono e come sono. La realtà è che io sono molte cose: non c’è una risposta lineare, non voglio essere messa in una scatola. Mayhem parla dell’affrontare chi sono veramente e spero che porti a tutti il desiderio di celebrarsi per quello che si è, con le proprie fragilità.

E concludendo il discorso sul suo nuovo progetto musicale, parla anche delle sue origini italiane e dell'eventuale influenza avuta nella realizzazione dell'album: "Io! Sono io l’artista e sono italiana. Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano: sono italiana e ne sono orgogliosa. Amo la mia famiglia. Amo cucinare. Adoro preparare da mangiare per le persone che amo: a casa mia e di Michael il posto più importante è la cucina".

Lo spazio delle donne nella musica

Gaga, poi, si sofferma su un tema importante come quello dell'uso consapevole delle parole: "Mai come oggi vedo un uso della parola come arma e come violenza. Credo, e lo dico da artista, che la libertà di parola a volte sia sopravvalutata: dobbiamo ritenerci responsabili per l’uso di quelle parole d’odio che sono una violenza verso altre persone". La pop star, poi, tocca anche un altro punto fondamentale quello della presenza delle donne in ambito musicale:

Che le donne debbano lottare per far sentire la propria voce è una storia vecchia come il mondo. Però adesso ce ne sono di molto potenti nell’industria musicale. E vedo anche persone queer in ruoli importanti. Dobbiamo creare ancora più spazio perché le donne siano ascoltate. per la gran parte della mia carriera sono stata l’unica donna nella stanza. Ringrazio tutti i collaboratori che ho avuto, ma la mia musica è opera mia. Non è stato facile.

L'esibizione al Coachella

Come anticipato, Gaga parteciperà al Coachella dopo otto anni di assenza, una grande emozione per l'artista che, infatti, ha raccontato di essere elettrizzata e di star preparando la performance nel dettaglio:

Non ci dormo la notte, ma devo trovare il modo di dormire perché devo essere riposata e la mia voce deve essere in ottima forma. Sto creando qualcosa di speciale per lo show, non voglio rivelare nulla ma voglio fare qualcosa di veramente speciale e credo sia una cosa rara la possibilità di esibirsi con un nuovo album a Coachella e io eseguirò molto del nuovo album qui.