Caltanissetta, parroco ripara le buche in strada per aiutare i cittadini, ora rischia la multa

Un'iniziativa autonoma per riparare le buche della strada comunale che conduce al borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta. Padre Carvello ha accolto le segnalazioni di una decina di abitanti che hanno lamentato l'impossibilità di raggiungere il borgo per esigenze familiari e scolastiche. "Non è un tentativo di polemica – ha sottolineato – e non è una protesta. Tanti fedeli mi hanno segnalato la diffucoltà di raggiungere il borgo, alcuni percorrono quelle strade più volte al giorno per esigenze familiari e scolastiche".

"Una famiglia ha sostenuto la spesa di mille euro per i danni riportati dalla vettura a causa delle buche. In tanti hanno bucato gli pneumatici e anche le attività della zona registrano meno clienti", ha sottolineato il parroco che ha poi deciso di agire da solo, armandosi di bitume per riparare il manto stradale. "Quando fare la carità diventa un rischio, è il momento della carità. So che potrei incorrere in una multa, ma voglio essere vicino alla comunità. Ho iniziato e intendo andare avanti poco alla volta".

Un caso simile si era verificato nel maggio 2023 a Barlassina, in provincia di Monza e della Brianza. Un residente della zona, visto i numerosi appelli di altri cittadini, si era armato di bitume per chiudere una profonda buca lungo un attraversamento pedonale. L'uomo aveva ricevuto una multa da 622 euro (se pagata in 5 giorni, altrimenti sarebbe stata di 882 euro).

Claudio Trenta, così si chiama l'uomo che aveva provato a ripagare la buca, era stato sanzionato per aver violato l'articolo 21/1-4 del Codice della Strada. L'aver posato il bitume a freddo sull'area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, insomma, gli è costato una multa. Poco importa che, in quel momento, Trenta stesse cercando di rispondere a un bisogno della popolazione. In attesa del pagamento, l'uomo avrebbe anche dovuto rimuovere l'opera abusiva e togliere il catrame messo senza il permesso del Comune.