Compra il bitume e ripara una buca in mezzo alla strada, il Comune lo multa per 622 euro Claudio Trenta è stato multato per aver coperto una buca che aveva segnalato mesi prima. Per il Comune, ha violato il Codice della strada perché non in possesso dei permessi necessari.

A cura di Enrico Spaccini

La buca di via Monte Santo a Barlassina (foto da Facebook)

Per mesi una profonda buca lungo un attraversamento pedonale tra via Monte Santo e viale Trieste a Barlassina, in provincia di Monza e della Brianza, è stata segnalata per la sua pericolosità. In particolare, per questo problema si è mosso Claudio Trenta, un residente della zona. Al punto che, dato che gli appelli erano rimasti inascoltati, lo scorso 26 aprile ha deciso di comprare il bitume e chiuderla da sé. Il problema è che oggi, mercoledì 10 maggio, alla sua abitazione è arrivata una multa da 622 euro (se pagata entro 5 giorni, altrimenti sale a 866 euro).

Violato il Codice della strada

Come ha spiegato lui stesso nel gruppo Facebook che ha creato per condividere e far conoscere cosa non va ai suoi concittadini, Trenta è stato sanzionato per aver violato l'articolo 21/1-4 del Codice della Strada. In pratica, ha eseguito "opera sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità".

Quindi, l'aver posato "bitume a freddo, su area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, senza avere né titolo e/o competenza", gli è costato la multa. Ma non solo, in attesa del pagamento dovrà anche rimuovere l'opera abusiva, quindi togliere il catrame messo senza permesso a copertura della buca.

"Ho più volte segnalato il problema"

"Prima di acquistare il bitume e di riparare la buca ho più volte segnalato il problema tramite gli ufficio comunali competenti", ha spiegato Trenta, "avevo poi anche inviato comunicazione ufficiali alle forze dell’ordine e al prefetto".

Tuttavia, non avrebbe mai ricevuto alcun riscontro in merito. "Ho deciso di acquistare il bitume e di coprire la buca", ribadisce assicurando di non avere la minima intenzione di pagare la multa.