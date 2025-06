Massive Attack a Napoli: oggi più che mai abbiamo bisogno di sapere che la musica è anche Politica I Massive Attack hanno portato il loro concerto di musica e Politica anche a Napoli – città d’origine del cantante -, nel loro tour italiano, ricordando Gaza, contro il Potere e con un omaggio alla squadra campione d’Italia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

204 CONDIVISIONI condividi chiudi

La bandiera della Palestina sul ledwall dei Massive Attack a Napoli

Il concerto dei Massive Attack a Napoli non poteva non unire la Politica al Calcio. La band di Bristol è in Italia per il proprio tour che domenica 22 giugno è arrivato nella città partenopea, all'Arena Flegrea, un anfiteatro a Fuorigrotta dove si svolge, da anni, il Noisy Naples Festival e dove i Massive hanno suonato nelle due precedenti volte in città, nel 2008 e nel 2016. Napoli è una città speciale per la band di Bristol visto che Robert Dal Naja, uno dei fondatore, è di origini partenopee – e grandissimo tifoso della squadra Campione d'Italia – come ha subito voluto mettere in chiaro all'inizio del concerto, dedicato proprio al padre e allo zio.

Nonostante la band non pubblichi un album da quindici anni – a parte un Ep nel 2016 – c'era enorme attesa, come anche nelle altre date italiane, l'ultima al Medimex di Taranto con 7 mila persone. L'Arena Flegrea era praticamente piena nei suoi 6 mila posti a sedere e la band non ha deluso, con un set serratissimo di circa un'ora e mezza in cui, come sempre hanno messo su uno spettacolo che era sì musicale, ma non poteva prescindere dal ledwall alle spalle con cui la band manda i propri messaggi politici. Lo show, infatti, che oltre ad alcuni dei loro pezzi più amati, vede anche alcune cover, è stato un lungo racconto, caratterizzato anche dalle voci di Horace Andy, Deborah Miller ed Elizabeth Fraser sul palco assieme a 3D Dal Naja e Grant "Daddy G" Marshall.

Massive Attack in concerto

Il filo rosso su cui si costruisce la parte visual e di messaggio ha a che fare con le fake news e la vacuità dell'informazione che spesso nasconde sotto al tappeto quelle che sono le notizie importanti. L'apertura del concerto – aperto dalla cantautrice napoletana Dadà – è caratterizzato da una serie di titoli che hanno a che fare con alcune delle star di Hollywood e della musica, ma che con la musica non hanno molto a che fare, poi c'è stato un racconto sul Potere, sull'aspetto finanziario degli off shore e su come controlla le persone (con un attacco dritto in faccia dei complottisti), contro alcuni Presidenti – in primis Trump e Netanyahu – ma la parte principale, ovviamente, è sulla Palestina, con una sfilza di immagini e numeri.

Leggi anche Vi racconto il concerto di Vasco al Maradona con gli occhi di uno dei suoi fan storici, il mio migliore amico

Al centro di tutto, ovviamente, c'è la musica, ci sono le canzoni che hanno reso i Massive Attack una delle band contemporanee più influenti di questi anni, grazie al trip hop e al Bristol Sound che ieri ha avuto fortissime connotazioni post rock, con lunghe suite chitarristiche, la sezione ritmica sempre in primo piano e una scaletta che prevedeva brani immancabili come Angel, Unfinished Sympathy e Teardrop, con la chiusura affidata a Group Four.

Non sono mancate sorprese, non tanto nelle cover che stanno facendo in questo tour, dalla bellissima Song to the Siren di Tim Buckley (cantata da Fraser) e da Rockwrok degli Ultravox (ad accompagnare la parte sul complottismo) ma nella dedica al Napoli, con una versione dell'inno del Maradona "Primo agosto, pioveva", anticipato dal "4" sullo schermo e dalla grafica dello scugnizzo che ruba lo scudetto al bambino interista. Insomma, anche a Napoli come ovunque, nella loro carriera, i Massive Attack hanno mostrato come la musica può essere politica, come avere un megafono può servire per parlare agli e degli ultimi.