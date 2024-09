video suggerito

Fedez attacca Chiara Ferragni, lo spoiler del brano: “Il tuo avvocato mi ha contestato un tentato suicidio” “Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio”, dice Fedez in Allucinazione Collettiva, il nuovo brano in risposta al dissing con Tony Effe, che è anche un attacco diretto a Chiara Ferragni. Il rapper accusa quindi l’avvocato della ex moglie di avergli contestato un tentato suicidio. Lo spoiler in attesa del brano. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elisabetta Murina

270 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiama Allucinazione Collettiva il nuovo brano di Fedez in risposta al dissing di Tony Effe. Un dissing che si sta allargando sempre di più e che ora coinvolge direttamente anche Chiara Ferragni, la quale inizialmente aveva chiesto di rimanerne fuori (per poi intervenire). Ma di cosa parla il testo del rapper presto in uscita? Selvaggia Lucarelli, sui social, ne ha pubblicato un estratto in anteprima.

Lo spoiler di Allucinazione Collettiva: il tentato suicidio di Fedez

"Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio. Ho preso le gocce e non pezzi di vetro perché sapevo che non volevi. Che si sporcasse il tappeto, che cazzo di spreco….", si legge nell'estratto pubblicato da Selvaggia Lucarelli. Il rapper accuserebbe quindi l'avvocato della ex moglie di avergli contestato un tentato suicidio, provato assumendo delle gocce e non tagliandosi le vene.

Fedez continua poi facendo un riferimento agli amici di Ferragni, definendoli "parassiti" e ribadendo di non averli mai apprezzati, pur avendo amato lei: "Valori e ideali, perle ai maiali, i nostri cazzi messi in piazza Affari. La nostra è una gara a chi corre ai ripari finché magistrato non ci separi. Hai visto i tuoi amici, sono yes-men, saranno felici senza di me. Sono parassiti, niente di che, io odiavo loro ma amavo te"

"Per te avrei ucciso, ma tu mi hai fermato"

In Allucinazione Collettiva, Fedez fa anche riferimento al sentimento provato per Ferragni, definendola "la distrazione di massa più bella che abbia mai visto". Non solo critiche e attacchi senza mezzi termini, ma sembrerebbe anche un riflettere sull'amore che li ha legati:

Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi. Perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni. Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più. Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. Buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato. La gente festeggia sulla tua carcassa, mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto. Tu sei la distrazione di massa più bella che abbia mai visto.