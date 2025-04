video suggerito

Lucio Corsi in concerto dopo il successo di Sanremo: in scaletta vecchi successi e nuove hit Lucio Corsi ha cominciato il suo tour nei club, portando in scaletta vecchi successi come Cosa faremo da grandi, Trieste e La lepre e nuove canzoni come Volevo essere un duro, Tu sei il mattino e Francis Delacroix.

A cura di Redazione Music

Lucio Corsi (ph Francis Delacroix)

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, l'enorme successo personale ottenuto, che si è tramutato in un incremento enorme degli ascolti e di persona ai live, Lucio Corsi ha cominciato il suo tour nei club, tutto sold out da tempo, ormai. Il cantautore maremmano ha cominciato all'Estragon di Bologna (dopo la data zero all'Afterlife di Perugia), portando finalmente Volevo essere un duro, sia la canzone che l'ultimo album – presente in scaletta assieme ai vecchi successi come Trieste, Cosa faremo da grandi ma anche Tu sei il mattino, Nel cuore della notte e Francis Delacroix -, al suo pubblico, quello che lo segue dall'inizio della sua carriera, fino all'esplosione sanremese che lo ha portato a milioni di stream mensili, certificazioni e un'attenzione – meritata – cresciuta esponenzialmente.

Volevo essere un duro primo in classifica

Corsi è arrivato all'appuntamento con i concerti da primo in classifica. Volevo essere un duro, infatti, è tornato in top 10 direttamente alla prima posizione a tre settimane dall'uscita. Il motivo è stata la pubblicazione in fisico dell'album, che è uscito in vinile, permettendo alle persone di acquistarlo e anche di incontrare Corsi per un paio di firmacopie che ha tenuto a Milano e Roma. Ora con questo tour si prepara al percorso verso Basilea, in Svizzera, dove il cantautore rappresenterà l'Italia all'Eurovision (dal 13 al 17 maggio) con un'esibizione che ha già preparato e lo vedrà, probabilmente, portare anche l'armonica.

Il tour di Corsi nei Palazzetti e gli Ippodromi

Corsi ha sempre dichiarato che la partecipazione al Festival di Sanremo era propedeutica soprattutto alla possibilità di suonare sempre di più in Italia e, con l'Eurovision di mezzo, probabilmente anche all'estero. E infatti il suo tour proseguirà anche in estate nei Festival italiani, con 28 appuntamenti che comprendono anche gli show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro). Queste le date del tour nei club

15 aprile 2025 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia (tutto esaurito)

16 aprile 2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara (tutto esaurito)

18 aprile 2025 – Roma – Atlantico (tutto esaurito)

23 aprile 2025 – Napoli – Casa Della Musica (tutto esaurito)

28 aprile 2025 – Padova – Hall (tutto esaurito)

29 aprile 2025 – Milano – Alcatraz (tutto esaurito)

4 maggio 2025 – Milano – Alcatraz (tutto esaurito)