video suggerito

Lucio Corsi vola in testa alla classifica con Volevo essere un duro: ecco come ha scalato 15 posizioni Lucio Corsi vola dalla sedicesima alla prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti con Volevo essere un duro. Un risultato enorme per il cantautore che arriva anche grazie all’uscita del fisico dell’album. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lucio Corsi

La settimana scorsa Volevo essere un duro, ultimo album di Lucio Corsi – uscito uscito il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali – era al sedicesimo posto, dopo un ingresso, due settimane fa, in terza posizione alle spalle di Olly e Rose Villain, ma questa settimana il cantautore maremmano, che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovosion Song Contest che si terrà dal 13 al 16 maggio a Basilea, in Svizzera, vola in prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati grazie soprattutto all'uscita del fisico del suo ultimo lavoro. Fino al 4 aprile, infatti, l'album era ascoltabile solo in digitale, ma da quel giorno sono state rese disponibili anche le copie fisiche e le vendite hanno portato Corsi a fare un balzo di 15 posizioni.

Corsi incontrerà i fan per i firmacopie

Non è un caso, tra l'altro, che Volevo essere un duro è primo anche nella classifica dei Cd, Vinili e musicassette, quella, appunto, che conteggia esclusivamente le vendite dei supporti fisici dell'album. Per festeggiare queste uscite, Corsi aveva anche annunciato alcuni appuntamenti con i propri fan e su Instagram aveva scritto: "Ci vediamo questo sabato 12/04 a Milano (Dischivolanti) alle ore 17:00 e martedì 22/04 a Roma (Discoteca Laziale), sempre alle ore 17:00. Farò anche qualche canzone chitarra e voce. L’album è uscito, lo trovate disponibile ovunque nei formati vinile e cd e da stasera lo suoneremo live in tour con la banda".

La top 10 degli album più venduti

Corsi si mette alle spalle il numero uno della settimana scorsa, ovvero Artie5ive con la Bellavita e anche Olly che continua a tenersi alto con l'album Tutta vita, che questa settimana scende in terza posizione. Un ottimo quarto posto lo conquistano i Baustelle con El Galactico, nuovo album della band di Montepulciano che è seconda nella speciale classifica del fisico, mentre in quinta posizione esordisce Mezzosangue con l'album Viscerale. Sesta posizione per Geolier e il suo Dio lo sa – Atto II, seguito da Bad Bunny con Debí tirar más fotos, ottavo Franco126 con Futuri possibili, mentre in nona fanno il loro esordio Silent Bob e Sick Budd con Angelo Balaclava, mentre la Top 10 è chiusa da Guè con Tropico del Capricorno.

Leggi anche Testo e significato di Situazione complicata, in cui Lucio Corsi racconta un impossibile ménage à trois

La classifica FIMI dei singoli

Mentre la classifica delle radio vede calare un po' le canzoni del Festival di Sanremo, quella FIMI dei singoli li vede ancora spadroneggiare e così in testa c'è sempre Balorda nostalgia di Olly, seguito da La cura per me di Giorgia, mentre in terza c'è Sogno americano di Artie5ive. Quarto posto per Incoscienti giovani di Achille Lauro, mentre Cuoricini dei Coma_Cose è quinta. I The Kolors guadagnano una posizione con Tu con chi fai l'amore, mettendosi alle spalle Fedez con Battito, ancora Artie5ive con FW/SS25 (Freestyle), Gaia che è nona con Chiamo io, chiami tu e Fuorilegge di Rose Villain, decima.