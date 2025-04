Sanremo 2025 perde la testa della classifica radio: vola Rose Villain, ma sul podio ci sono Doechii e Lady Gaga

video suggerito

Redazione Music

Doechii e Lady Gaga

Per la prima volta dalla fine di Sanremo 2025 in testa alla preferenza delle radio italiane non c'è una delle canzoni cantate sul palco del Teatro Ariston, e sul podio, per questa settimana, resiste solo Rose Villain che con la sua Fuorilegge torna in top 10 e lo fa direttamente in seconda posizione, guadagnandone undici rispetto alla tredicesima della scorsa settimana. Sono due artiste statunitensi, però, a conquistare la speciale classifica delle canzoni più trasmesse in radio, spinte anche dalla viralità: vola in prima posizione, infatti, Doechii, protagonista di questa prima parte di 2025 con la sua Anxiety, tornata in voga grazie al successo su TikTok.

In terza posizione, invece, arriva Lady Gaga che con Abracadabra guadagna due posizioni rispetto a sette giorni fa, ed è terza, confermando l'amore dell'Italia per la popstar americana che qualche settimana fa ha esordito in prima posizione nella classifica FIMI degli album più ascoltati con Mayhem. La cantante riesce a scalzare dal podio anche Gaia che con Chiamo io, chiami tu la settimana scorsa era in prima posizione, nell'alternanza sanremese che da qualche settimana caratterizzava la testa della classifica: l'artista ex Amici ha esordito in sesta posizione con il suo album La rosa dei venti, due settimane fa.

Guadagna una posizione Olly con Balorda nostalgia, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, infatti, sale dalla sesta alla quinta posizione, mantenendosi alto nelle preferenze delle radio italiane. Scendono di qualche posizioni i The Kolors di Tu con chi fai l'amore che sono sesti, seguiti da una serie di canzoni e artisti in salita, come Tananai e la sua Alibi che sale alla settima, guadagnando tre posizioni, La cura per me di Giorgia, che torna in top 10, all'ottava posizione, e la maggiore cavalcata di questa settimana con Sorry I'm Here For Someone Else di Benson Boone che sale dalla ventesima alla nona posizione, subito davanti a Incoscienti giovani di Achille Lauro.