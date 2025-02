video suggerito

Testo, traduzione e significato di Abracadabra, Lady Gaga ordina di ballare o morire nell'ultima canzone In contemporanea con i Grammy Awards 2025, Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo singolo Abracadabra con un video coreografato con 40 ballerini: ecco testo, traduzione e significato della canzone.

Lady Gaga nel video di Abracadabra

Lady Gaga ha svelato il suo nuovo singolo, Abracadabra che farà parte del suo nuovo album Mayhem che sarà pubblicato il prossimo 7 marzo, anticipato anche da "Die With A Smile" con Bruno Mars – i due hanno vinto un premio ai Grammy per "Miglior Duo Pop" – e "Disease". La cantante ha svelato la sua nuova canzone durante i Grammy Awards 2025, poco dopo la sua esibizione con Bruno Mars in California Dreamin, quando una pubblicità aveva proprio la canzone della cantante come colonna sonora. E contestualmente è stato anche pubblicato il video di questo brano dance pop, che da subito mostra quali sono le intenzioni di Lady Gaga che introduce la nuova canzone vestita di rosso, sguardo in camera, ticchettio per provare un microfono rosso e le parole: "la categoria è: balla o muori". La canzone ha anche un sample di Spellbound delle Siouxsie and the Banshees e infatti a Variety aveva dichiarato: "Questo album è una celebrazione di molta della musica che mi ha reso quello che sono"

Il testo di Abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawing circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don't waste time on a feeling

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah (Rah)

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight"

La traduzione di Abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Paga il pedaggio agli angeli

Disegnando cerchi tra le nuvole

Tieni la mente sulla distanza

Quando il diavolo si gira

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nella magia del chiaro di luna oscura

Salvami da questa lotta vuota

Nel gioco della vita

Come una poesia recitata da una signora in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza ossessionante, ora siete entrambi in trance

È tempo di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

Nella sua lingua disse, "Morte o amore stanotte"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ​​battito sotto i tuoi piedi, il il pavimento è in fiamme

Abracadabra, abracadabra

Scegli la strada sul lato ovest

Mentre la polvere vola, guardala bruciare

Non perdere tempo con un sentimento

Usa la tua passione, senza ritorno

Tienimi nel tuo cuore stasera

Nella magia del chiaro di luna scuro

Salvami da questa lotta vuota

Nel gioco della vita

Come una poesia detta da una donna in rosso

Senti le ultime parole della tua vita

Con una danza ossessionante, ora siete entrambi in trance

È tempo di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

Nella sua lingua ha detto, "Morte o amore stasera"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il ​​battito sotto i tuoi piedi, il pavimento va a fuoco

Abracadabra, abracadabra

Fantasma della pista da ballo, vieni da me

Canta per me una melodia peccaminosa

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah (Rah)

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

Nella sua lingua disse: "Morte o amore stasera"

Il significato di Abracadabra

Abracadabra è un termine molto antico, che ha varie ipotesi sulla nascita, ma di certo è la parola più conosciuta al mondo per quanto riguarda le formule magiche. E probabilmente il titolo fa riferimento proprio "alla capacità di Gaga di dividersi e modellarsi in altre persone per soddisfare le esigenze della società" come si legge nella spiegazione di Genius, il sito specializzato in testi. Parlando dell'album Gaga ha spiegato che "è iniziato quando ho dovuto affrontare la mia paura di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano" e spiegando il percorso creativo come "ricomporre uno specchio rotto: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e completo a modo suo".

Il video di Abracadabra

Poco dopo l'esibizione ai Grammy Awards e il disvelamento nella pubblicità, quindi, Lady Gaga ha svelato anche il video della canzone che si basa soprattutto sui toni del rosso, del nero e del bianco, con una coreografia che riporta proprio a quel "balla o muori" che Lady Gaga dice, vestita di rosso (la Lady in red" del testo), all'inizio. La coreografia è di Parris Goebel – che dirige il video assieme anche alla stessa Lady Gaga e Bethany Vargas – che ha voluto ricordare i ballerini che la affiancavano abitualmente durante la sua era Born This Way: il corpo di ballo è composto da 40 ballerini, mentre a curare i costumi della cantante sono Peri Rosenzweig e Nick Royal.