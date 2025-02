video suggerito

Ai Grammy Awards 2025 Beyoncé trionfa e per la prima volta vince come Album dell’anno Beyoncé è la regina della serata, il suo album Cowboy Carter ha vinto come Album dell’anno e la cantante è la prima donna nera a riuscirci nel 21° secolo. Bene pure Kendrick Lamar. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Francesco Raiola

Beyoncé vincitrice ai Grammy Awards 2025 (Amy Sussman per Getty Images)

Come previsto è stata Beyoncé a trionfare ai Grammy Awards 2025 che si sono tenuti a Los Angeles nella notte italiana. La cantante ha vinto il premio come Album dell'anno per Cowboy Carter mettendo fine al digiuno in questa categoria: un riconoscimento a lungo inseguito – per quattro volte è stata candidata senza mai riuscire a vincere – che le permette anche di diventare l'artista più premiata nella storia dei Grammy nonché la prima donna nera a vincere il premio nel XXI secolo, visto che prima di lei lo aveva vinto Lauryn Hill con "The Miseducation of Lauryn Hill" 26 anni fa e in generale è la quarta donna nera a vincerlo (prima c'erano riuscite solo Natalie Cole e Whitney Houston). "Voglio dedicarlo alla signorina Martell" ha detto la cantante facendo riferimento a Linda Martell, la prima donna nera a esibirsi al Grand Ole Opry.

A presentare la cantante – premiata da Taylor Swift – sono stati i membri del dipartimento dei Vigili del fuoco di Los Angeles, che nelle scorse settimane hanno dovuto combattere contro gli incendi che hanno devastato la città portando anche gli organizzatori a chiedersi se fosse il caso di tenere la serata. E proprio guardando agli incendi è cominciata la trasmissione in diretta dei Grammy, con l'esibizione "I Love L.A." di Randy Newman dei Dawes, i cui membri sono stati direttamente colpiti dall'incendio di Eaton. Tra i vincitori della serata c'è anche Kendrick Lamar che ha portato a casa due statuette per il dissing "Not Like Us" che ha vinto come canzone e registrazione dell'anno, dedicandole proprio alla città di Los Angeles.

Alla fine Beyoncé ha chiuso con tre premi – su undici nomination – con miglior album Country e miglior duo/gruppo country per "II Most Wanted" assieme a Miley Cyrus, prendendosi anche una rivincita sui Country Music Awards a cui non era stata nominata neanche in una categoria. A portare a casa il maggior numero di statuette è proprio Lamar che ne vince cinque, mentre tra gli altri vincitori ci sono Sierra Ferrell con quattro, Charli xcx e St Vincent con tre e Jon Batiste, Sabrina Carpenter, Gustavo Dudamel, Samara Joy e CeCe Winans che hanno portato a casa due statuette dei Grammy 2025 (una lista dei principali vincitori della varie categorie).

Una delle sorprese della serata è stata senza dubbio l'esibizione di The Weeknd, appena uscito con l'album Hurry Up Tomorrow, che ha ricucito lo strappo con i Grammy esibendosi in "Cry For Me" e "Timeless" con Playboi Carti, mentre Chappell Roan che ha vinto nella categorie Nuovi artisti ha letto un discorso rivolto all'industria musicale chiedendo di "offrire uno stipendio dignitoso e assistenza sanitaria, soprattutto agli artisti emergenti" rifacendosi anche alla sua esperienza, al contratto da minorenne all'abbandono da parte dell'industria, all'ingresso nel mondo del lavoro durante il Covid quando non aveva né esperienze né assistenza sanitaria, appunto. Il conduttore della serata Trevor Noah ha annunciato che gli spettatori avevano contribuito con 7 milioni di dollari per gli incendi della città.

Da ricordare anche l'esibizione di Billie Eilish, che col fratello Finneas ha cantato Birds of a Feather, mentre Will Smith ha reso omaggio a Quincy Jones. C'è un po' di Beatles in questa serata, con "Now and Then", che ha utilizzato la tecnologia AI, che ha vinto come migliore performance rock: il premio è stato ritirato da Sean Lennon e sono tanti pure gli artisti che hanno vinto per la prima volta come Carpenter, Roan, Doechii, Charli xcx, la cantautrice Amy Allen, la star di Música Mexicana Carin León e la band metal francese Gojira, mentre a rendere un altro omaggio a Los Angeles ci hanno pensato Anthony Kiedis e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppersche hanno suonato Under the bridge e premiato Carpenter per il miglior album pop vocale per "Short n' Sweet".